Emekli Maaşında Son Durum: Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklisinden daha farklı oluyor. Memur ve memur emeklisi 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı kazandı. Bu rakamlara ek olarak enflasyon farkının eklenmesiyle zam belli olacak.

Temmuz ve ağustos enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklisinin iki aylık zam oranı yüzde 10.09 oldu.