Emekli Maaşında Son Durum: Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos enflasyon verilerini açıkladı. Emekli 6 aylık enflasyon farkında göre maaş zammı oluyor. Bu nedenle emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek haberde. Temmuz ayında yapılan zammın ardından gözler Ocak ayına çevrildi. Son 6 aylık verilerle maaş alan emeklinin zammının belli olması için 4 aylık veri kaldı. İşte TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerine göre emeklinin zammı.
Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.04 olarak açıklandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
