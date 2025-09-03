onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Maaşında Son Durum: Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Emekli Maaşında Son Durum: Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.09.2025 - 11:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos enflasyon verilerini açıkladı. Emekli 6 aylık enflasyon farkında göre maaş zammı oluyor. Bu nedenle emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek haberde. Temmuz ayında yapılan zammın ardından gözler Ocak ayına çevrildi. Son 6 aylık verilerle maaş alan emeklinin zammının belli olması için 4 aylık veri kaldı. İşte TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerine göre emeklinin zammı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.04 olarak açıklandı.

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.04 olarak açıklandı.

TÜİK, ağustos 2025 enflasyon verilerini duyurdu. Ağustos ayı enflasyon verileri emeklinin Ocak ayında alacağı zammı şekillendirdi. Temmuz ayında zam yapılan emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkına göre belli oluyor. Ocak ayında geçerli olacak zam için 4 aylık enflasyon verisi kaldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi açıklanan enflasyon verileriyle zam oranını hesaplamaya başladı. İki aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.14 oranında zam alacak. Kesin rakam için Eylül, Ekim, Kasım, Aralık verilerinin açıklanması bekleniyor.

Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklisinden daha farklı oluyor. Memur ve memur emeklisi 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı kazandı. Bu rakamlara ek olarak enflasyon farkının eklenmesiyle zam belli olacak. 

Temmuz ve ağustos enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklisinin iki aylık zam oranı yüzde 10.09 oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın