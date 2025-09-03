TÜİK Aylık Enflasyon Oranını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 32.95 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustosta enflasyonun aylık yüzde 2,04 arttığını, yıllıksa yüzde 32,95’e düştüğünü açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.
