onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
TÜİK Aylık Enflasyon Oranını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 32.95 Oldu

TÜİK Aylık Enflasyon Oranını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 32.95 Oldu

Zam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.09.2025 - 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustosta enflasyonun aylık yüzde 2,04 arttığını, yıllıksa yüzde 32,95’e düştüğünü açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

TÜİK’e göre aylık enflasyon yüzde 2.04 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak kaydedildi.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06; yıllık enflasyon ise yüzde 32,52 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın