TÜİK Aylık Enflasyon Oranını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 32.95 Oldu

TÜİK’e göre aylık enflasyon yüzde 2.04 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak kaydedildi.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06; yıllık enflasyon ise yüzde 32,52 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı.