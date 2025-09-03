Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Geldi: Eylül Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu!

TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verileriyle eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artış oranı 12 aylık enflasyon verisiyle belli olmuş oldu. Bu rakam ev sahiplerinin en fazla yüzde kaç zam yapabileceğini gösteren bir veri.

Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 41.13 olarak açıklanmıştı. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

TÜİK verilerine göre eylül ayı kira artış oranı yüzde 39.62 oldu. Konut sahipleri kiralara en fazla yüzde 39.62 oranında zam yapabilecek.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 962 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 943 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 924 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 905 TL