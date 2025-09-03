onedio
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Geldi: Eylül Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.09.2025 - 10:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileriyle kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren veriler TÜİK tarafından 3 Eylül 2025 Çarşamba günü açıklandı. Peki eylül ayı kira artış oranı ne kadar?

Eylül 2025 Kira Artış Oranı Ne Kadar?

TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verileriyle eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artış oranı 12 aylık enflasyon verisiyle belli olmuş oldu. Bu rakam ev sahiplerinin en fazla yüzde kaç zam yapabileceğini gösteren bir veri.

Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 41.13 olarak açıklanmıştı. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

TÜİK verilerine göre eylül ayı kira artış oranı yüzde 39.62 oldu. Konut sahipleri kiralara en fazla yüzde 39.62 oranında zam yapabilecek. 

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 962 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 943 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 924 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 39,62

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 905 TL

