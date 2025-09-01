Emekli Maaşlarını Artıracak Kritik Düzenleme Yolda! Çalışanları İlgilendiren Gelişmenin Detayları

İsa Karakaş, yazısında yeni emeklilik düzenlemesinin yolda olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre yeni düzenlemeyle çok çalışan yüksek maaş alabilecek.

'Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir' diyen Karakaş'ın iddiaları şöyle:

'25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir.

Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır.

Böylece daha fazla çalışanın daha fazla emeklilik maaşı ile ödüllendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır.'