Emekli Maaşlarını Artıracak Kritik Düzenleme Yolda! Çalışanları İlgilendiren Gelişmenin Detayları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.09.2025 - 12:30

Emekli olup yüksek maaş almak her çalışanın hayali. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte vatandaşların ödüllendirilmekten çok cezalandırıldığını ifade etti. Türkiye gazetesinde bir yazı kaleme alan Karakaş, emeklilikte yeni düzenlemenin yolda olduğunu iddia etti. Karakaş, hem çalışanın hem SGK’nın kârlı çıkacağını ifade ederek “Çok çalışana yüksek emeklilik maaşı” dedi. 

İşte Karakaş’ın iddiasına göre kritik düzenlemenin detayları. 

Emeklilikte düzenleme olacak mı?

Milyonlarca vatandaş emeklilik sisteminde değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut emeklilik sisteminde çalışma yılı arttıkça maaşın düştüğüne dikkat çekti. 

“Emeklilikte çalışmayı Teşvik Edici Ödüllendirici Sistem” ile sosyal güvenliğin sürdürülebileceğini ifade eden Karakaş, “Kısmi emekli olanlar ile normal emekli olanlar aynı tabanda eşitlenerek fazla çalışanlar ödüllendirme yerine cezalandırılmıştır” dedi.

Karakaş, sözlerine şöyle devam etti:

'Maaş hesaplama sistemi fazla çalışanları ödüllendirme yerine cezalandırmaktadır. Nitekim geçe sene de emeklilik şartlarını yerine getirenlerin sistemde kalması hâlinde minimum maaş hesabında yüzde 30’u bulan düşüşler yaşanmıştır.'

"Emeklilikte kritik düzenleme yolda" iddiası.

İsa Karakaş, yazısında yeni emeklilik düzenlemesinin yolda olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre yeni düzenlemeyle çok çalışan yüksek maaş alabilecek. 

'Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir' diyen Karakaş'ın iddiaları şöyle:

'25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir.

Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır.

Böylece daha fazla çalışanın daha fazla emeklilik maaşı ile ödüllendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
