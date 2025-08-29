Altın Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdı! İslam Memiş Gram Altında Yol Haritasını Açıkladı
Altın ve gümüş piyasalarında sert hareketlilik yaşanıyor. Gram altın Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesini test etti. 4 bin 550 TL’ye ulaşan kadar gram altın rekorunu tazeledi. Bu yükseliş güvenli limana olan talebi artırdı. Elinde altın bulunan yatırımcılar ise yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor; “Altınları satmak için doğru zaman mı?” sorusunun yanıtını arıyor.
YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, gram altında yol haritasını açıkladı.
Gram altın ne kadar? Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştı!
İslam Memiş gram altın yorumu: Altın için yol haritasını açıkladı.
"2025 yılındaki kırmızı çizgimiz ve beklentimiz 4.500 lira seviyesiydi."
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
