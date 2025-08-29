onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdı! İslam Memiş Gram Altında Yol Haritasını Açıkladı

Altın Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdı! İslam Memiş Gram Altında Yol Haritasını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.08.2025 - 19:16

Altın ve gümüş piyasalarında sert hareketlilik yaşanıyor. Gram altın Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesini test etti. 4 bin 550 TL’ye ulaşan kadar gram altın rekorunu tazeledi. Bu yükseliş güvenli limana olan talebi artırdı. Elinde altın bulunan yatırımcılar ise yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor; “Altınları satmak için doğru zaman mı?” sorusunun yanıtını arıyor.

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, gram altında yol haritasını açıkladı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gram altın ne kadar? Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştı!

Gram altın ne kadar? Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştı!

Her daim kazandıran ve bu nedenle ‘güvenli liman’ adını alan altında hareketlilik devam ediyor. 3 bin 411 dolardan işlem gören Ons Altın gram altın fiyatlarını da etkiledi. 

Gram altın tarihinde ilk kez 4 bin 550 TL’ye ulaştı. Böylece gram altın tarihi rekorunu da kırmış oldu.

İslam Memiş gram altın yorumu: Altın için yol haritasını açıkladı.

İslam Memiş gram altın yorumu: Altın için yol haritasını açıkladı.

Gram altında yaşanan bu rekorun ardından vatandaşlar uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Yatırımcı, altında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. 

YouTube kanalında altına dair değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yol haritasını da açıkladı. 

Memiş, ons altında yükselişin kasım ayına kadar devam edeceğini belirterek 3 bin 440 dolar hedefini beklediklerini kaydetti.  Ons Altın tahminini “Radarımızda 3.500 dolar seviyesi yine kalmaya devam edecek' sözleriyle açıklayan İslam Memiş, gram altına ilişkin uyarıda bulundu.

"2025 yılındaki kırmızı çizgimiz ve beklentimiz 4.500 lira seviyesiydi."

"2025 yılındaki kırmızı çizgimiz ve beklentimiz 4.500 lira seviyesiydi."

'2025 yılındaki kırmızı çizgimiz ve beklentimiz 4.500 lira seviyesiydi' diyen İslam Memiş, altın tarafında bu yıla dair beklentinin karşılandığını dile getirdi. 

İslam Memiş, 'Elinde altın bulunduran yatırımcı arkadaşlarımızın eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. 3 bin 368 dolar direnci kırıldı, devamında 3 bin 440 dolar direncini takip ederiz ve 3 bin 368 dolar destek seviyesi oldu' diye konuştu. 

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

İslam Memiş, nakite ihtiyacı bulunmayanlara 'Bekleyin' uyarısı yaptı: 'Eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Ancak ev alacak araba alacak altın fiyatlarının yükselişini bekleyen arkadaşlarımız varsa buradan satışlarını değerlendirebilir.'

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın