Altın Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdı! İslam Memiş Gram Altında Yol Haritasını Açıkladı

Her daim kazandıran ve bu nedenle ‘güvenli liman’ adını alan altında hareketlilik devam ediyor. 3 bin 411 dolardan işlem gören Ons Altın gram altın fiyatlarını da etkiledi.

Gram altın tarihinde ilk kez 4 bin 550 TL’ye ulaştı. Böylece gram altın tarihi rekorunu da kırmış oldu.