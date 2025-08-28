onedio
Türkiye’nin İlk Lüks Alışveriş Merkeziydi: 18 Yıllık AVM Kapatıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.08.2025 - 09:48

Ekonomik kriz büyük-küçük tüm işletmeleri vuruyor. Türkiye'nin köklü markaları krize yenik düşüp bir bir kepenk indirirken bu kez kötü haberi bir alışveriş merkezinden geldi. İstanbul Başakşehir'de 2007 yılında 'Türkiye'nin ilk lüks AVM'si' sözleriyle kurulan Prestige Mall, faaliyetlerini resmen sonlandırdı. 

Kaynak

Türkiye'nin ilk AVM'si kapatıldı.

Prestige Mall, 2007 yılında İstanbul Başakşehir'de kuruldu. Türkiye’nin ilk ‘lüks ve butik’ konseptiyle tanıtılan AVM de ekonomik krizden etkilendi. Yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek kapatılan AVM’nin faaliyetleri resmen sonlandırıldı. Alışveriş merkezinde tüm mağazalar kepenk indirdi.

Hayalet AVM'ye dönüştü.

AVM, 25 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Yıllar içinde ziyaretçisini kaybeden AVM’nin doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü. Alışveriş merkezinde mağaza çeşitliliği azaldı ve çalışanları maaşını dahi ödemek zorlaştı. Son yıllarda hayalet AVM’ye dönüşen merkez, 2007’de 55 milyon dolara İrlandalı şirket Quinn Grubu'na satıldı. 2013'te ise Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. satın aldı. AVM'ye yatırımcı değişikliği de çare olmadı.

