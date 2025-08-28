Türkiye’nin İlk Lüks Alışveriş Merkeziydi: 18 Yıllık AVM Kapatıldı!

AVM, 25 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Yıllar içinde ziyaretçisini kaybeden AVM’nin doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü. Alışveriş merkezinde mağaza çeşitliliği azaldı ve çalışanları maaşını dahi ödemek zorlaştı. Son yıllarda hayalet AVM’ye dönüşen merkez, 2007’de 55 milyon dolara İrlandalı şirket Quinn Grubu'na satıldı. 2013'te ise Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. satın aldı. AVM'ye yatırımcı değişikliği de çare olmadı.