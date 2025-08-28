Memur Maaşları 2026: Öğretmen, Polis, Gassal, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zam görüşmesi belli oldu. 2026 ve 2027 yılında uygulanacak yeni zam Resmi Gazete’de yayımlandı. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre zammın belirlenmesinin ardından yeni memur maaşları da merak ediliyor. Öğretmen, hemşire, gassal maaşı ne kadar oldu? İşte yanıtı!

Kaynak