onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Memur Maaşları 2026: Öğretmen, Polis, Gassal, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu?

Memur Maaşları 2026: Öğretmen, Polis, Gassal, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.08.2025 - 08:01

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zam görüşmesi belli oldu. 2026 ve 2027 yılında uygulanacak yeni zam Resmi Gazete’de yayımlandı. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre zammın belirlenmesinin ardından yeni memur maaşları da merak ediliyor. Öğretmen, hemşire, gassal maaşı ne kadar oldu? İşte yanıtı!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Memur zammı ne kadar oldu?

Memur zammı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklisi ile sözleşme personeli ilgilendiren zam kararı önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 zam yapıldı.

Memurların taban aylıkları 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılacak.

2024 ve 2025 Yılında Memur Zammı Nasıldı?

2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10; 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam belirlenmişti.

Öğretmen, Polis, Gassal, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu?

Öğretmen, Polis, Gassal, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu?

Maaş hesabı Temmuz ayı enflasyon verisi ve toplu sözleşme zammına göre yapıldı. Tam maaşlar Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.

Eczacı, ekonomist, gassal hakim maaşı👇🏻

Eczacı, ekonomist, gassal hakim maaşı👇🏻

Kaynak

Cezaevi müdürü, doçent maaşı👇🏻

Cezaevi müdürü, doçent maaşı👇🏻

Öğretmen, profesör, psikolog maaşı👇🏻

Öğretmen, profesör, psikolog maaşı👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başkomiser, arkeolog, araştırma görevlisi maaşı👇🏻

Başkomiser, arkeolog, araştırma görevlisi maaşı👇🏻

Hastabakıcı, hemşire maaşı👇🏻

Hastabakıcı, hemşire maaşı👇🏻

Vaiz, vali, zabıta maaşı👇🏻

Vaiz, vali, zabıta maaşı👇🏻

Kaptan, kaymakam, komiser maaşı👇🏻

Kaptan, kaymakam, komiser maaşı👇🏻

Şef, terzi, uzman maaşı👇🏻

Şef, terzi, uzman maaşı👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Memur, mühendis, mütercim maaşı👇🏻

Memur, mühendis, mütercim maaşı👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın