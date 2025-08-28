Memur Maaşları 2026: Öğretmen, Polis, Gassal, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zam görüşmesi belli oldu. 2026 ve 2027 yılında uygulanacak yeni zam Resmi Gazete’de yayımlandı. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre zammın belirlenmesinin ardından yeni memur maaşları da merak ediliyor. Öğretmen, hemşire, gassal maaşı ne kadar oldu? İşte yanıtı!
Memur zammı ne kadar oldu?
Öğretmen, Polis, Gassal, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu?
Eczacı, ekonomist, gassal hakim maaşı👇🏻
Cezaevi müdürü, doçent maaşı👇🏻
Öğretmen, profesör, psikolog maaşı👇🏻
Başkomiser, arkeolog, araştırma görevlisi maaşı👇🏻
Hastabakıcı, hemşire maaşı👇🏻
Vaiz, vali, zabıta maaşı👇🏻
Kaptan, kaymakam, komiser maaşı👇🏻
Şef, terzi, uzman maaşı👇🏻
Memur, mühendis, mütercim maaşı👇🏻
