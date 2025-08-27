onedio
2025'te mi Emekli Olmak Avantajlı 2026'da mı? İsa Karakaş Açıkladı

Dilara Şimşek
27.08.2025 - 13:49

Yeni yıla geri sayım başladı. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar '2025'te mi emekli olmak avantajlı 2026'da mı?' sorusunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde merak edilen sorunun yanıtını verdi.

Kaynak

2025'te mi 2026'da mı Emekli Olunmalı?

Emeklilik avantajları yıldan yıla değişebiliyor. Örneğin 2024 yılında emekli olanlar 2025’te emekli olanlara göre yüzde 30’lara varan avantaj elde etmişti. Bu farklılığı ise enflasyon verileri ile gelişme hızı oranı belirleniyor. 

Şimdi ise emekli olma planı yapanlar “2025’te mi emekli olmak daha avantajlı yoksa 2026’da mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu soruya yanıt Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan geldi. Karakaş, yazısında 'Bu sorunun cevabı önemli ölçüde 2025 yılına ait TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranları ile GM (gelişme hızı) oranı verilerinin netleşmesine bağlı. Dolayısıyla ağustos ve takip eden aylara ait enflasyon rakamlarını beklememiz lazım' dedi.

“Geçen seneki gibi yüzde 30’lara varan avantajı kimse beklemesin.”

Kaba bir hesaplama yaptığını paylaşan Karakaş, tablonun iç açıcı olmadığına dair mesaj verdi. Vatandaşlara “Acele etmeyin” uyarısında bulunan Karakaş, “Kabaca yaptığım hesapta hükûmetin enflasyonu hedefi tutsa da tutmasa da ‘çift haneli rakam’ farkının olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim”  dedi. Karakaş, igeçen senelerdeki gibi fark olacağına dair beklentiye girilmemesi gerektiğininin de altınız çizdi.

