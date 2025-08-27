2025'te mi Emekli Olmak Avantajlı 2026'da mı? İsa Karakaş Açıkladı
Yeni yıla geri sayım başladı. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar '2025'te mi emekli olmak avantajlı 2026'da mı?' sorusunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde merak edilen sorunun yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025'te mi 2026'da mı Emekli Olunmalı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Geçen seneki gibi yüzde 30’lara varan avantajı kimse beklemesin.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın