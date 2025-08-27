2025'te mi Emekli Olmak Avantajlı 2026'da mı? İsa Karakaş Açıkladı

Emeklilik avantajları yıldan yıla değişebiliyor. Örneğin 2024 yılında emekli olanlar 2025’te emekli olanlara göre yüzde 30’lara varan avantaj elde etmişti. Bu farklılığı ise enflasyon verileri ile gelişme hızı oranı belirleniyor.

Şimdi ise emekli olma planı yapanlar “2025’te mi emekli olmak daha avantajlı yoksa 2026’da mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu soruya yanıt Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan geldi. Karakaş, yazısında 'Bu sorunun cevabı önemli ölçüde 2025 yılına ait TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranları ile GM (gelişme hızı) oranı verilerinin netleşmesine bağlı. Dolayısıyla ağustos ve takip eden aylara ait enflasyon rakamlarını beklememiz lazım' dedi.