Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini İzleyen İtfaiye Erlerinin Sirenle Birlikte Odadan Çıkışları Kameraya Yansıdı

İtfaiyecilik, dünyanın en zorlu mesleklerden biri. Siren sesleriyle birlikte saniyeler içerisinde harekete geçen bu kahramanlar, sayısız canın kurtarılmasını sağlıyor. Aynı zamanda kendi hayatlarını da riske atıyorlar. Özellikle geride bıraktığımız yaz mevsiminde, ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlarda onların değerini bir kere daha hatırlamıştık.