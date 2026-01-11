Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini İzleyen İtfaiye Erlerinin Sirenle Birlikte Odadan Çıkışları Kameraya Yansıdı

Geçtiğimiz akşam Galatasaray ve Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Maçı 2-0'luk üstünlükle kazanan Fenerbahçe kupanın da sahibi oldu. Tüm ülke bu heyecanı ekran başında yaşadı.
Maçı büyük bir heyecanla izleyen itfaiye erleri, siren sesiyle birlikte saniyeler içinde göreve koştu. O anlar kameraya anbean yansıdı.
