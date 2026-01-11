onedio
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini İzleyen İtfaiye Erlerinin Sirenle Birlikte Odadan Çıkışları Kameraya Yansıdı

11.01.2026 - 11:40

Geçtiğimiz akşam Galatasaray ve Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Maçı 2-0'luk üstünlükle kazanan Fenerbahçe kupanın da sahibi oldu. Tüm ülke bu heyecanı ekran başında yaşadı. 

Maçı büyük bir heyecanla izleyen itfaiye erleri, siren sesiyle birlikte saniyeler içinde göreve koştu. O anlar kameraya anbean yansıdı.

İtfaiyecilik, dünyanın en zorlu mesleklerden biri. Siren sesleriyle birlikte saniyeler içerisinde harekete geçen bu kahramanlar, sayısız canın kurtarılmasını sağlıyor. Aynı zamanda kendi hayatlarını da riske atıyorlar. Özellikle geride bıraktığımız yaz mevsiminde, ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlarda onların değerini bir kere daha hatırlamıştık.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
