KPSS Hocası Aker Kartal'ın Motivasyon Konuşması Viral Oldu: "Bunalıyor musun? Daha da Bunalacaksın!”

KPSS hazırlığı, bazen uzun yıllar süren, ciddi bir zaman ve enerji gerektiren bir süreç. KPSS, adayların devlet kadrolarında istihdam edilebilmesi için girdiği bir sınav, fakat yıllarca hazırlanmasına rağmen atanamayan birçok kişi var. Bunun her zaman aldıkları puanlarla da alakası yok. Bu yüzden pek çoğu bu yolda motivasyonunu kaybediyor.
KPSS öğretmeni Aker Kartal bunaldığını söyleyen öğrenciler için bir motivasyon konuşması yaptı. 'Sıkılıyor musun? Sıkılacaksın! Bunalıyor musun? Daha da bunalacaksın!” diyen Kartal'ın konuşması sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Motivasyon değil disiplin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın