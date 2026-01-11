onedio
KPSS Hocası Aker Kartal'ın Motivasyon Konuşması Viral Oldu: "Bunalıyor musun? Daha da Bunalacaksın!”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2026 - 09:58

KPSS hazırlığı, bazen uzun yıllar süren, ciddi bir zaman ve enerji gerektiren bir süreç. KPSS, adayların devlet kadrolarında istihdam edilebilmesi için girdiği bir sınav, fakat yıllarca hazırlanmasına rağmen atanamayan birçok kişi var. Bunun her zaman aldıkları puanlarla da alakası yok. Bu yüzden pek çoğu bu yolda motivasyonunu kaybediyor. 

KPSS öğretmeni Aker Kartal bunaldığını söyleyen öğrenciler için bir motivasyon konuşması yaptı. 'Sıkılıyor musun? Sıkılacaksın! Bunalıyor musun? Daha da bunalacaksın!” diyen Kartal'ın konuşması sosyal medyada viral oldu.

Motivasyon değil disiplin.

Motivasyon değil disiplin.

Son yıllarda hayatımıza hükmeden ‘motivasyon’ yerini yavaş yavaş ‘disiplin’e bırakmaya başladı bildiğiniz üzere. Artık motivasyonun boş olduğu, önemli olanın motivasyon yokken de çalışmak olduğu fikri öne çıkıyor. Bu sebeple Aker Kartal’a hak verenler de oldu, her şeyin bizim çabamızla ilgili olmadığını savunanlar da.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
