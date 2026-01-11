KPSS Hocası Aker Kartal'ın Motivasyon Konuşması Viral Oldu: "Bunalıyor musun? Daha da Bunalacaksın!”

KPSS hazırlığı, bazen uzun yıllar süren, ciddi bir zaman ve enerji gerektiren bir süreç. KPSS, adayların devlet kadrolarında istihdam edilebilmesi için girdiği bir sınav, fakat yıllarca hazırlanmasına rağmen atanamayan birçok kişi var. Bunun her zaman aldıkları puanlarla da alakası yok. Bu yüzden pek çoğu bu yolda motivasyonunu kaybediyor.

KPSS öğretmeni Aker Kartal bunaldığını söyleyen öğrenciler için bir motivasyon konuşması yaptı. 'Sıkılıyor musun? Sıkılacaksın! Bunalıyor musun? Daha da bunalacaksın!” diyen Kartal'ın konuşması sosyal medyada viral oldu.