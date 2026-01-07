onedio
Uzaydaki Astronotlar Gibi: Denizciler Gemide Yaşadıkları Zor Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
07.01.2026

Denizcilik, hem psikolojik hem de fizyolojik olarak karmaşık ve zorlu bir meslek. Denizin ortasında aylarca süren yolculuklar sebebiyle denizcilik sadece bir iş olmaktan öte, bir yaşam biçimi. Bu süreçte insanlar yaşadıkları zorluklarla birlikte hayat üzerine de uzun uzun düşünme fırsatı buluyorlar. Bu yüzden denizciler için deniz bir tutkuya dönüşüyor. 

Denizciler, gemide geçirdikleri günlerde yaşadıkları zor anları paylaştı. O anlar, mesleğe duyulan saygıyı bir kere daha artırdı.

Gemide en fazla ne kadar süre kalınıyor? Sağlık sorunları yaşanırsa ne oluyor?

Gemide kalış süresi uluslararası denizcilik kurallarına göre kesintisiz en fazla 11 aydır. Fakat sektördeki standart kontratlar genellikle zabitler için 4, personel için 6-8 ay arasında değişiyor. Bu sürenin sonunda şirket, çalışanının tüm masrafları karşılayarak memleketine geri göndermek ve ücretli izin hakkını kullandırmakla yükümlü.

Sağlık sorunu yaşandığında, gemideki revirde tıbbi eğitimli zabitler tarafından ilk müdahale yapılıyor. Gerekirse kıyıdaki doktorlardan uzaktan destek alınıyor. Durum ciddiyse gemi en yakın limana yönlendiriliyor hatta helikopterle acil tahliye gerçekleştiriliyor.

