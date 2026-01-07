onedio
Kilo Almak İçin Uğraşan Bir Genç Yıllar İçindeki Şaşırtıcı Değişimini Paylaştı

Kilo Almak İçin Uğraşan Bir Genç Yıllar İçindeki Şaşırtıcı Değişimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
07.01.2026 - 08:51

Kilo meselesi günümüzde, birçok insanın problemi. Kimileri kilo alabilmek için çabalarken, kimileri de kilolarından kurtulmanın yollarını arıyor. Kilo kişinin yaşam kalitesini ve sağlığını doğrudan etkileyen bir faktör. Her iki durumda da bir uzmandan yardım almak, önce sebebi bulup sonra çözmeye çalışmak önemli. 

'grigoryarsentev' isimli bir genç, kilo almak için çabaladığı dönemi ve yaşadığı değişimi paylaştı. Yaşadığı değişim pek çok kişiye ilham oldu.

Kilo almak mı daha zor yoksa kilo vermek mi?

Kilo almak mı daha zor yoksa kilo vermek mi?

Bu tamamen kişinin genetik yapısına bağlı. Vücudu yağ depolamaya meyilli birisi için kilo vermek evrimsel bir açlık sinyaliyle savaşmak anlamına geldiğinden psikolojik olarak daha yıpratıcı olabiliyor. Metabolizması çok hızlı olan ve iştah problemi yaşayan birisi için sağlıklı bir şekilde kilo almak, sürekli doygunluk hissine rağmen disiplinle kalori tüketmeye çalışmayı gerektirdiği için fiziksel olarak çok daha zorlayıcı bir süreç haline gelebiliyor. Bu yüzden her iki durumda da önce uzman desteği önemli.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
