1 TL’nin Maliyeti 4,3 TL Oldu! Madeni Paralar Piyasadan Nasıl Kayboldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.08.2025 - 10:19

Piyasada madeni para miktarı giderek azalıyor. Bunun nedeni ise madeni paranın üretim maliyeti. 1 TL’nin maliyeti 4.3 TL oldu. Peki madeni paralar nasıl yok oldu?

Madeni para miktarı giderek azalıyor. Bunun nedeni ise üretim faaliyetlerinin maliyetleri… Sözcü’de yer alan habere göre yüksek enflasyon nedeniyle bozuk paraların kullanım alanı daraldı. Böylece 1 TL’nin maliyeti 4.3 TL oldu.

Madeni paranın değerinin maliyet altında kaldığını söyleyen Kutlu Partinin Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Yılmaz ve Ahmet Erdemli, açıklamalarda bulundu. Yılmaz ve Erdemli 60 TL’lik çay ücretini, 1 TL madeni para ile ödemeye kalkınca çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Parti yöneticileri “60 TL’lik ödeme, esnafa 102 TL kâr sağlıyor. Bu durum, vatandaşın elindeki paranın değerinin fiilen kalmadığını ve ekonomik sistemin çökme sinyalleri verdiğini gözler önüne seriyor” açıklamasını yaptı.

