Tehlike Laboratuvar Analizinde Ortaya Çıktı: Temu'da Satılan Ayakkabılarda Kanserojen Madde Bulundu

İçten, “Eşit yarışma” derdindeyiz diyerek veriler açıkladı. 2024 yılında Temu’dan Türkiye’ye 8 milyon çift ayakkabı gönderildiğini belirten İçten, Temu’nun ülkede 200 orta ölçekli ayakkabı üretim firmasının kapanmasına neden olduğunu dile getirdi.

İçten, “Türkiye’de yıllık 72 milyon çift ithalat olduğu düşünüldüğünde yüzde 10’dan fazlası bu platformdan geliyor. Ülkemize yıllık 200 milyon dolarlık ayakkabı satıyorlar” dedi.

Öte yandan Temu başta olmak bu tarz alışveriş platformlarının geçen yıl Türkiye’de 43 milyar ciro yaptığı belirtildi.