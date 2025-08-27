onedio
Tehlike Laboratuvar Analizinde Ortaya Çıktı: Temu'da Satılan Ayakkabılarda Kanserojen Madde Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.08.2025 - 08:52

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Çinli alışveriş platformu Temu’dan ayakkabı sipariş verdi. Bu ayakkabılar laboratuvarda analiz edildi. Analiz sonuçları ise tehlikeyi ortaya çıkardı. Türkiye gazetesinin özel haberine göre analiz sonucunda ayakkabıların yüzde 50’sinde kanserojen ve ağır metal tespit edildi.

Temu’da satılan ayakkabıların yarısında kanserojen madde bulundu!

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu’dan sipariş edilen ayakkabıların yarısında kanserojen ve ağır metal tespit edildiğini açıkladı. 

İçten, analiz sonuçlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a sunduklarını belirtti. Bu ürünlerin tüketici üzerinde ciddi risk oluşturduğunu anlattıklarını ifade eden İçten, tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

“Temu, Türkiye’de 200 ayakkabı üretim firmasının kapanmasına neden oldu.”

İçten, “Eşit yarışma” derdindeyiz diyerek veriler açıkladı. 2024 yılında Temu’dan Türkiye’ye 8 milyon çift ayakkabı gönderildiğini belirten İçten, Temu’nun ülkede 200 orta ölçekli ayakkabı üretim firmasının kapanmasına neden olduğunu dile getirdi.

İçten, “Türkiye’de yıllık 72 milyon çift ithalat olduğu düşünüldüğünde yüzde 10’dan fazlası bu platformdan geliyor. Ülkemize yıllık 200 milyon dolarlık ayakkabı satıyorlar” dedi. 

Öte yandan Temu başta olmak bu tarz alışveriş platformlarının geçen yıl Türkiye’de 43 milyar ciro yaptığı belirtildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
