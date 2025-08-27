Tehlike Laboratuvar Analizinde Ortaya Çıktı: Temu'da Satılan Ayakkabılarda Kanserojen Madde Bulundu
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Çinli alışveriş platformu Temu’dan ayakkabı sipariş verdi. Bu ayakkabılar laboratuvarda analiz edildi. Analiz sonuçları ise tehlikeyi ortaya çıkardı. Türkiye gazetesinin özel haberine göre analiz sonucunda ayakkabıların yüzde 50’sinde kanserojen ve ağır metal tespit edildi.
Temu’da satılan ayakkabıların yarısında kanserojen madde bulundu!
“Temu, Türkiye’de 200 ayakkabı üretim firmasının kapanmasına neden oldu.”
