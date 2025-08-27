Balıkesir’de Ne Oluyor? Ahmet Ercan’dan Deprem Açıklaması

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir'de gerçekleşen son depremin ardından X hesabından 'Sındırgı'da ne oluyor?' başlıklı bir açıklama paylaştı. Prof. Dr. Ercan, artçı depremlerin devam edeceğini belirterek bölgedeki gerginliğin 6.1 büyüklüğündeki depremle de boşalmadığının altını çizdi.

Ahmet Ercan'ın açıklaması şöyle oldu:

'Sındırgı'da ne oluyor?

Yıkım gücü sekiz büyüklüğü M6.1 olan Sındırgı depreminden sonra artçı depremler ardı ardına kesilmeden M4,5-5 büyüklüğüne kadar çıkarak sürmektedir. Artçı depremcilikler Demirci, Gölmarmara, Akhisar, Kırkağaç, Gelenbe, Balıkesir, Dursunbey ile çevrelenmiş alan içinde, KB boyu 35 km, KD eni 25 km olan Sındırgı odaklı olarak genelde doğu batı kuzey batı güneydoğu doğrultusunda yoğunlaşmaktadır.

Depremlerin odak derinliği 12 ile 15 km derinlikte toplanmakta sanki bir depremcik sağına sürmektedir. Bu durum bu bölgede gerginliğin M6,1 büyüklüğündeki ana depremle boşalmadığını, ikincil artçı depremlerde uzun sürece süreceğini göstermektedir.

Ne var ki halk çok tedirgindir en küçük bir depremde sokağa fırlamaktadırlar. Ancak bu bölgede yıkıcı bir deprem beklentisi içinde değilim. Artçı depremler görünüşe göre 1-2 ay daha sürecek sonra sönümlemeye geçecektir.'