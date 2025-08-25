Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy Canlı Yayında Kameramanı Azarladı

Balıkesir'de art arda meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu. Depremlerin ardından gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Deprem uzmanları arasında yorumları en merak edilen isimlerden biri de Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy. Üşümezsoy'u diğer uzmanlardan ayıran ve söylediklerini merak ettiren şey ise 'Marmara'da beklenen büyük deprem olmayacak' açıklamaları. Ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Şener Üşümezsoy, Ekol TV'de Balıkesir depremini yorumlarken canlı yayında kameramanı azarladı.

