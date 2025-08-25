onedio
Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy Canlı Yayında Kameramanı Azarladı

Dilara Şimşek
25.08.2025 - 14:47

Balıkesir'de art arda meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu. Depremlerin ardından gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Deprem uzmanları arasında yorumları en merak edilen isimlerden biri de Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy. Üşümezsoy'u diğer uzmanlardan ayıran ve söylediklerini merak ettiren şey ise 'Marmara'da beklenen büyük deprem olmayacak' açıklamaları. Ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Şener Üşümezsoy, Ekol TV'de Balıkesir depremini yorumlarken canlı yayında kameramanı azarladı. 

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Şener Üşümezsoy canlı yayında kameramanı azarladı.

Son haftalarda Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda meydana gelen depremler korkuya neden oldu. Depreme dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, paniğe kapılacak bir durum olmadığını vurguladı. Son olarak Ekol TV'de depreme dair açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, beklenmedik çıkışta bulundu. Şener Üşümezsoy, canlı yayında kameramanı 'Beni tek çek. 100 kişiyi çektiğinde ortam kapkaranlık oluyor' sözleriyle azarladı.

Üşümezsoy'un bu çıkışı ise kullanıcıları ikiye böldü:

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
