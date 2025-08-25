Balıkesir Depremini Değerlendiren Şener Üşümezsoy'dan Kritik Simav Fayı Açıklaması
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Son olarak 24 Ağustos tarihinde saat 21.58'de 4.8 büyüklüğünde; saat 22.00'da 4.2 büyüklüğünde; 22.14'te 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çevre illerden şiddetli şekilde hissedilen depreme ilk yorum Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan geldi. Balıkesir depremini değerlendiren Üşümezsoy, Simav fayına dikkat çekti.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi günlerdir beşik gibi sallanıyor. 24 Ağustos’ta art arda 3 deprem meydana geldi.
Balıkesir depremini değerlendiren Şener Üşümezsoy'dan kritik Simav fayı açıklaması.
