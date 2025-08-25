Balıkesir depremini değerlendiren Şener Üşümezsoy'dan kritik Simav fayı açıklaması.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir depremlerini değerlendirdi. Habertürk canlı yayınında konuşan Üşümezsoy, vatandaşlara panik yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını dile getirerek “Artçılar devam edecek” dedi.

Simav fayına işaret eden Üşümezsoy, 'Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır' ifadelerini kullandı.