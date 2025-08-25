onedio
Balıkesir Depremini Değerlendiren Şener Üşümezsoy'dan Kritik Simav Fayı Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.08.2025 - 07:41

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Son olarak 24 Ağustos tarihinde saat 21.58'de 4.8 büyüklüğünde; saat 22.00'da 4.2 büyüklüğünde; 22.14'te 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çevre illerden şiddetli şekilde hissedilen depreme ilk yorum Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan geldi. Balıkesir depremini değerlendiren Üşümezsoy, Simav fayına dikkat çekti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi günlerdir beşik gibi sallanıyor. 24 Ağustos’ta art arda 3 deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada 'Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 21.58’de 4.8 büyüklüğünde, saat 22.00'da 4.2 büyüklüğünde; 22.14'te 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi' ifadeleri kullanıldı. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Depremler çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir depremini değerlendiren Şener Üşümezsoy'dan kritik Simav fayı açıklaması.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir depremlerini değerlendirdi. Habertürk canlı yayınında konuşan Üşümezsoy, vatandaşlara panik yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını dile getirerek “Artçılar devam edecek” dedi. 

Simav fayına işaret eden Üşümezsoy, 'Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
