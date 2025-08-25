onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hız Sınırını Aşan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na Trafik Cezası Kesildi

Hız Sınırını Aşan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na Trafik Cezası Kesildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.08.2025 - 07:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunda 224 kilometre hızla gittiği anları X hesabından paylaştı. Bakan Uraloğlu’nun hız sınırını aşması tepkileri beraberinde getirdi. Tepkiler artınca Bakan Uraloğlu, yeni bir paylaşım yaparak trafik cezası kesildiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakan Uraloğlu'nun o paylaşımı şöyleydi:

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu'na trafik cezası kesildi.

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu'na trafik cezası kesildi.
twitter.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunda 224 kilometre hızla gitti. O anları X hesabından paylaşan Uraloğlu, “Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, ‘Yeterince çalışmadık’ diyerek yolumuza devam ediyoruz…” ifadelerini kullandı.

Ancak Bakan Uraloğlu’nun yolda yaptığı hız kullanıcıların tepkisini çekti. 

Tepkilerin ardından Bakan Uraloğlu, bu kez trafik cezası kesildiğini duyurdu. Uraloğlu yaptığı paylaşımda şunları dedi:

'Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.

Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.

Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın