Hız Sınırını Aşan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na Trafik Cezası Kesildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunda 224 kilometre hızla gitti. O anları X hesabından paylaşan Uraloğlu, “Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, ‘Yeterince çalışmadık’ diyerek yolumuza devam ediyoruz…” ifadelerini kullandı.

Ancak Bakan Uraloğlu’nun yolda yaptığı hız kullanıcıların tepkisini çekti.

Tepkilerin ardından Bakan Uraloğlu, bu kez trafik cezası kesildiğini duyurdu. Uraloğlu yaptığı paylaşımda şunları dedi:

'Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.

Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.

Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.'