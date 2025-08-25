Hız Sınırını Aşan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na Trafik Cezası Kesildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunda 224 kilometre hızla gittiği anları X hesabından paylaştı. Bakan Uraloğlu’nun hız sınırını aşması tepkileri beraberinde getirdi. Tepkiler artınca Bakan Uraloğlu, yeni bir paylaşım yaparak trafik cezası kesildiğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu'nun o paylaşımı şöyleydi:
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu'na trafik cezası kesildi.
