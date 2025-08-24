onedio
18-24 Ağustos: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

18-24 Ağustos: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.08.2025 - 21:30

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Ünlülerin Kuyumcusu Olarak Tanınan Ersan Diamond Lakaplı 'Fenomen' Ersan Gülmez Gözaltına Alındı

Ünlülerin Kuyumcusu Olarak Tanınan Ersan Diamond Lakaplı 'Fenomen' Ersan Gülmez Gözaltına Alındı

Sosyal medyada paylaştığı lüks saat ve mücevher videolarıyla tanınan, “Ersan Diamond” lakabıyla bilinen Ersan Gülmez hakkında gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond, İstanbul’da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Araç Tamire Bırakılmış: Lüks Ferrari Marka Araç Kazaya Karıştı

Araç Tamire Bırakılmış: Lüks Ferrari Marka Araç Kazaya Karıştı

İstanbul’da yaklaşık değeri 20 milyon lira olan lüks Ferrari marka araç Büyükçekmece’de kazaya karıştı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç köprünün ayaklarına çarparken, sürücünün durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt Son Dakika isimli Twitter hesabının iddiasına göre ise kazayı tamir için bırakılan dükkanın ustası deneme sürüşü yaptığı sırada gerçekleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi'ne Soruşturma: Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı

Beyoğlu Belediyesi’ne Soruşturma: Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alınmıştı. Bugün hakim karşısında çıkan Başkan Güney tutuklandı.

İnan Güney ile birlikte özel kalem müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli de tutuklananlar arasında yer aldı.

"Türkiye'de İşsizlik Yok, İş Beğenmemezlik Var" Sözüyle Gündem Olan Ünlü Tatlıcı Konkordato Başvurusu Yaptı

“Türkiye’de İşsizlik Yok, İş Beğenmemezlik Var” Sözüyle Gündem Olan Ünlü Tatlıcı Konkordato Başvurusu Yaptı

Türkiye’nin birçok ilinde şubesi bulunan ve Diyarbakır’ın en bilinen tatlı markalarından Hacıbaba, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 40 yılı aşkın süredir baklava ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren şirket için Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet kararı verdi ve konkordato komiseri atadı. Şirketin sahibi Yılmaz Elaldı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı “Türkiye’de işsizlik yok, iş beğenmemezlik var” sözleriyle gündem olmuştu.

Meclis Önünde Hareketli Dakikalar: TBMM Önünde Beyaz Toros Yakıldı

Meclis Önünde Hareketli Dakikalar: TBMM Önünde Beyaz Toros Yakıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çankaya kapısına yakın bir noktada Toros marka beyaz olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Olaya ilişkin ilk belirlemelere göre 1 kişi gözaltına alındı.

"Beyşehir Gölü Vefat Etti, Tüm Türkiye'nin Başı Sağ Olsun"

“Beyşehir Gölü Vefat Etti, Tüm Türkiye’nin Başı Sağ Olsun”

Konya ve Isparta sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü'nde su seviyesi ciddi şekilde azaldı. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, gölde yaşanan durumu 'Söyleyeceğimiz tek bir şey var, Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Şu an bulunduğumuz yerin su seviyesi oldukça yüksekti ve burada daha önce 300 metre geride çekim yapmıştık. Şu an bazı yerlerde 1500 metreye kadar su çekilmiş durumda, yürü yürü bitmiyor. Bu alanlar kara parçası haline gelmiş vaziyette. Artık suya ulaşılamayacak derece çekildi' sözleriyle özetledi.

Antalya'daki Türk Çalışan, Rus Turistin Kendisine Yaptığı Teklifi İfşa Etti: 4 Bin Euro Maaş ve Genel Müdürlük

Antalya’daki Türk Çalışan, Rus Turistin Kendisine Yaptığı Teklifi İfşa Etti: 4 Bin Euro Maaş ve Genel Müdürlük

Antalya’da yaşanan bir olay, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Kentin ünlü otellerinden birinde konaklayan Rus turist, aldığı hizmetten o kadar memnun kaldı ki, teşekkür etmekle yetinmedi; Türk çalışana bambaşka bir kapı aralayacak teklifte bulundu. Çalışan da kendisine ‘translate’ aracılığıyla yapılan bu teklifi ifşa etti…

Pazar Denetimiyle Gündem Olan Belediye Başkanı Hakan Bahadır Bu Kez Market Denetiminde

Pazar Denetimiyle Gündem Olan Belediye Başkanı Hakan Bahadır Bu Kez Market Denetiminde

Geçtiğimiz günlerde pazarda denetim yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın videosu gündem olmuştu. Pazar esnafıyla konuşma şekli ve alış ve satış fiyatları üzerinden yaşadığı tartışma dikkat çekmiş ve sosyal medya ikiye bölünmüştü. 

Hakan Bahadır bu kez zincir marketlerden birinde denetim yaptı.

Kapadokya'da Türk Bayrağı Direğinde Dans Eden Turiste Soruşturma Başlatıldı

Kapadokya’da Türk Bayrağı Direğinde Dans Eden Turiste Soruşturma Başlatıldı

Türkiye’nin turistik merkezlerinden biri olan Kapadokya’da yabancı uyruklu turist Türk bayrağı direğinde dans etti. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Nevşehir Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Valilik, turist hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ezel Dizisinde Ramiz Dayının Gençliğini Canlandıran Oyuncu Ufuk Bayraktar Gözaltına Alındı

Ezel Dizisinde Ramiz Dayının Gençliğini Canlandıran Oyuncu Ufuk Bayraktar Gözaltına Alındı

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı. Bayraktar’ın İstanbul Beyoğlu’nda restoran basıp haraç istediği iddia edildi. Ekol TV’den Dilek Yaman Demir'in haberine göre gözaltına alınan Bayraktar’ın görüntüleri ortaya çıktı. Ufuk Bayraktar, ‘birden fazla kişi ile yağma’ suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yoshi'nin Oturum İzni Başvurusu Reddedildi: "7 Yılım Boşuna Gitti"

Yoshi'nin Oturum İzni Başvurusu Reddedildi: "7 Yılım Boşuna Gitti"

Değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye’ye yerleşen ve YouTube’da yaptığı içeriklerle dikkat çeken Yoshi Enomoto, oturum izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Süresiz oturum başvurusu yapmasına sadece 1 yıl kala başvurusunun reddedilmesiyle 7 yılının boşa gittiğini söyleyen Yoshi, Türkiye’de kalmak için başka bir yol deneceğini de sözlerine ekledi.

Rıza Sarraf'tan Sonra Şimdi de Murat Özdemir: Ebru Güneş'in Eşi Gözaltına Alındı

Rıza Sarraf'tan Sonra Şimdi de Murat Özdemir: Ebru Güneş’in Eşi Gözaltına Alındı

Şarkıcı Ebru Gündeş’in 2023 yılında evlendiği eşi Murat Özdemir Acarkent’te bulunan villasında gözaltına alındı. Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Murat Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Özdemir bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan Murat Özdemir serbest bırakıldı.

Fotoğrafçı, Besteci ve Daha Fazlası... Sektördeki Kadınlar Kendilerini Taciz Eden Kişileri Tek Tek İfşa Etti

Fotoğrafçı, Besteci ve Daha Fazlası... Sektördeki Kadınlar Kendilerini Taciz Eden Kişileri Tek Tek İfşa Etti

Son günlerde Mesut Adlin gibi isimlerin sanat ve eğlence sektöründe, kadın bedeninin sömürülmesiyle ve kadınlara yönelik taciz iddiaları gündeme gelmeye başladı. Fotoğrafçılar, besteciler ve diğer meslek gruplarından bazı kişilerin kadınları taciz ettiğine yönelik iddialar arttı. X ve Instagram gibi platformlarda zamanında istismar edilen kadınlar bu kişileri tek tek ifşa etmeye başladı, seslerini duyurmaya çalıştı. Sanatçı Denef gibi isimler de bu kişilerin sesini duyurmaya yardım etti.

Kansere Karşı Mücadelesini Geçtiğimiz Haftalarda Kaybettiğini Açıklayan Evre Başak Clarke Hayatını Kaybetti

Kansere Karşı Mücadelesini Geçtiğimiz Haftalarda Kaybettiğini Açıklayan Evre Başak Clarke Hayatını Kaybetti

İngiltere'de yaşayan sanatçı ve fenomen Evre Başak Clarke, yaklaşık iki yıldır karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. 31 Temmuz 2025'te kanserle mücadelesini açıklayan Evre, doktorunun yalnızca birkaç haftalık ömrü kaldığını söylediğini sevenlerine duyurmuştu. Evre Başak Clarke'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bana Had Bildirmeye Kalktı" Dedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bana Had Bildirmeye Kalktı" Dedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcansosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özcan, Bolu Fuarı’ndan satın aldığını söylediği aslan heykelinin fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a mesaj gönderdi.

Özcan paylaşımında, “Sayın Ali Koç, Bolu Fuarı’nda resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca’yı Boluspor’a göndermezseniz, bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım” ifadelerini kullandı.

O ifadelerin ardından bugün ikili telefon görüşmesiyle karşı karşıya geldi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
