18-24 Ağustos: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlülerin Kuyumcusu Olarak Tanınan Ersan Diamond Lakaplı 'Fenomen' Ersan Gülmez Gözaltına Alındı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araç Tamire Bırakılmış: Lüks Ferrari Marka Araç Kazaya Karıştı
Beyoğlu Belediyesi’ne Soruşturma: Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı
“Türkiye’de İşsizlik Yok, İş Beğenmemezlik Var” Sözüyle Gündem Olan Ünlü Tatlıcı Konkordato Başvurusu Yaptı
Meclis Önünde Hareketli Dakikalar: TBMM Önünde Beyaz Toros Yakıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Beyşehir Gölü Vefat Etti, Tüm Türkiye’nin Başı Sağ Olsun”
Antalya’daki Türk Çalışan, Rus Turistin Kendisine Yaptığı Teklifi İfşa Etti: 4 Bin Euro Maaş ve Genel Müdürlük
Pazar Denetimiyle Gündem Olan Belediye Başkanı Hakan Bahadır Bu Kez Market Denetiminde
Kapadokya’da Türk Bayrağı Direğinde Dans Eden Turiste Soruşturma Başlatıldı
Ezel Dizisinde Ramiz Dayının Gençliğini Canlandıran Oyuncu Ufuk Bayraktar Gözaltına Alındı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoshi'nin Oturum İzni Başvurusu Reddedildi: "7 Yılım Boşuna Gitti"
Rıza Sarraf'tan Sonra Şimdi de Murat Özdemir: Ebru Güneş’in Eşi Gözaltına Alındı
Fotoğrafçı, Besteci ve Daha Fazlası... Sektördeki Kadınlar Kendilerini Taciz Eden Kişileri Tek Tek İfşa Etti
Kansere Karşı Mücadelesini Geçtiğimiz Haftalarda Kaybettiğini Açıklayan Evre Başak Clarke Hayatını Kaybetti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bana Had Bildirmeye Kalktı" Dedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın