Meclis Önünde Hareketli Dakikalar: TBMM Önünde Beyaz Toros Yakıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çankaya kapısına yakın bir noktada Toros marka beyaz olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Olaya ilişkin ilk belirlemelere göre 1 kişi gözaltına alındı.
Yanan arabadan görüntüler...
TBMM'nin Çankaya Kapısı'na yakın bir noktada "Beyaz Toros" marka bir araç yakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, TBMM'nin önünde yanan araçla ilgili açıklama yaptı:
