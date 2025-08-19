onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meclis Önünde Hareketli Dakikalar: TBMM Önünde Beyaz Toros Yakıldı

Meclis Önünde Hareketli Dakikalar: TBMM Önünde Beyaz Toros Yakıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2025 - 10:04 Son Güncelleme: 19.08.2025 - 10:27

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çankaya kapısına yakın bir noktada Toros marka beyaz olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Olaya ilişkin ilk belirlemelere göre 1 kişi gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yanan arabadan görüntüler...

TBMM'nin Çankaya Kapısı'na yakın bir noktada "Beyaz Toros" marka bir araç yakıldı.

TBMM'nin Çankaya Kapısı'na yakın bir noktada "Beyaz Toros" marka bir araç yakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada aracı yakan kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğu belirtildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken; araç sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.

TBMM'de bugün saat 14.00'te iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı gerçekleştirilecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, TBMM'nin önünde yanan araçla ilgili açıklama yaptı:

Ankara Emniyet Müdürlüğü, TBMM'nin önünde yanan araçla ilgili açıklama yaptı:

'Araç yangını Mersin'de ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen M.E.F isimli şahıs tarafından gerçekleştirildi.

Şahıs gözaltına alındı.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
11
5
4
3
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın