“Türkiye’de İşsizlik Yok, İş Beğenmemezlik Var” Sözüyle Gündem Olan Ünlü Tatlıcı Konkordato Başvurusu Yaptı
Türkiye’nin birçok ilinde şubesi bulunan ve Diyarbakır’ın en bilinen tatlı markalarından Hacıbaba, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 40 yılı aşkın süredir baklava ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren şirket için Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet kararı verdi ve konkordato komiseri atadı. Şirketin sahibi Yılmaz Elaldı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı “Türkiye’de işsizlik yok, iş beğenmemezlik var” sözleriyle gündem olmuştu.
Kaynak: Halk TV
