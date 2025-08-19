“Türkiye’de İşsizlik Yok, İş Beğenmemezlik Var” Sözüyle Gündem Olan Ünlü Tatlıcı Konkordato Başvurusu Yaptı

Yıllardır hem Diyarbakır’da hem de Türkiye’nin farklı şehirlerinde açtığı şubelerle bilinen Hacıbaba, ekonomik dar boğazdan çıkamayınca hukuki sürece başvurmak zorunda kaldı. Kararla birlikte şirketin, borçlarını yeniden yapılandırması için belli bir süre tanınmış oldu.

Şirketin sahibi Yılmaz Elaldı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. 2022’de verdiği bir röportajda Türkiye’de işsizliğin olmadığını savunarak, “İşsizlik yok, iş beğenmemezlik var” demiş, insanların tembelliğe alıştığını dile getirmişti. Elaldı ayrıca yüksek enflasyonu da “küresel bir sorun” olarak nitelendirmişti.

Konkordato kararı, sadece Diyarbakır değil Türkiye genelinde de tanınan Hacıbaba markasının geleceğini belirsiz hale getirdi. Tatlı sektörünün güçlü isimlerinden biri olarak bilinen şirketin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.