onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
“Türkiye’de İşsizlik Yok, İş Beğenmemezlik Var” Sözüyle Gündem Olan Ünlü Tatlıcı Konkordato Başvurusu Yaptı

“Türkiye’de İşsizlik Yok, İş Beğenmemezlik Var” Sözüyle Gündem Olan Ünlü Tatlıcı Konkordato Başvurusu Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2025 - 08:32 Son Güncelleme: 19.08.2025 - 08:34

Türkiye’nin birçok ilinde şubesi bulunan ve Diyarbakır’ın en bilinen tatlı markalarından Hacıbaba, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 40 yılı aşkın süredir baklava ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren şirket için Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet kararı verdi ve konkordato komiseri atadı. Şirketin sahibi Yılmaz Elaldı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı “Türkiye’de işsizlik yok, iş beğenmemezlik var” sözleriyle gündem olmuştu. 

Kaynak: Halk TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır hem Diyarbakır’da hem de Türkiye’nin farklı şehirlerinde açtığı şubelerle bilinen Hacıbaba, ekonomik dar boğazdan çıkamayınca hukuki sürece başvurmak zorunda kaldı. Kararla birlikte şirketin, borçlarını yeniden yapılandırması için belli bir süre tanınmış oldu.

Şirketin sahibi Yılmaz Elaldı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. 2022’de verdiği bir röportajda Türkiye’de işsizliğin olmadığını savunarak, “İşsizlik yok, iş beğenmemezlik var” demiş, insanların tembelliğe alıştığını dile getirmişti. Elaldı ayrıca yüksek enflasyonu da “küresel bir sorun” olarak nitelendirmişti.

Konkordato kararı, sadece Diyarbakır değil Türkiye genelinde de tanınan Hacıbaba markasının geleceğini belirsiz hale getirdi. Tatlı sektörünün güçlü isimlerinden biri olarak bilinen şirketin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
62
18
4
4
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın