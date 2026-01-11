Cool, Sempatik, Antipatik, Sıkıcı; Sen Hangisisin?

Senin olayın etki. Çok konuşmazsın ama söylediğin şey akılda kalır. İnsanlar seni biraz mesafeli ama karizmatik bulur. Herkes senin gibi olamaz ama çoğu kişi senin yanında durmak ister. Soğukkanlılığın ve kendine yeten hâlin seni çekici kılıyor. Duygularını hemen açmıyorsun, bu da sana gizem katıyor. İnsanlar seni çözdüklerini sandıklarında bile hep bir şeyler saklı kalıyor. Kısacası: Sen cool’sun çünkü onay aramıyorsun. Ve bu, seni otomatik olarak farklı yapıyor.