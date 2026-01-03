onedio
Sosyal İlişkilerde Yaptığın Hata Ne?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.01.2026 - 19:01

İnsanlarla ilişkiler kurarken iyi niyetli olmak her zaman yeterli olmuyor. Bazen kendimizi korumaya çalışırken uzaklaşıyor, bazen de fazla açık olup hayal kırıklığına uğruyoruz. Bu test, sosyal ilişkilerinde aynı döngüye neden girdiğini ve aslında seni zorlayan temel hatanın ne olduğunu fark etmen için hazırlandı. Cevaplar içgüdüsel olsun; en doğru sonucu öyle yakalayacaksın.

Haydi başla!

1. Yeni tanıştığın biri sana kısa sürede çok yakın davranırsa ne hissedersin?

2. Bir arkadaşın seni hayal kırıklığına uğrattığında ilk tepkin ne olur?

3. İnsanların sana karşı niyetini nasıl yorumlarsın?

4. Bir ortamda kendini dışlanmış hissettiğinde ne yaparsın?

5. Sırlarını paylaşma konusunda nasılsın?

6. Birine kırıldığında bunu nasıl gösterirsin?

7. Sosyal ortamlarda kendini nasıl konumlandırırsın?

8. İnsanların seni en çok hangi yönünden yanlış anladığını düşünürsün?

9. Bir arkadaşlık bittiğinde kendine ne söylersin?

10. İnsanlara ikinci şans verme konusunda…

Herkese Kolay Güveniyorsun

Senin sosyal ilişkilerdeki temel hatan, insanlara çok hızlı ve filtresiz güvenmek. İyi niyetin ve samimiyetin seni sevilir kılıyor ama aynı zamanda savunmasız bırakıyor. Karşındaki insanın sınırlarını ve niyetini yeterince tartmadan açılman, zamanla hayal kırıklığı yaşamanın temel nedeni oluyor. Bu durum, senin saf ya da zayıf olduğun anlamına gelmiyor. Aksine, dünyaya daha temiz bir yerden bakıyorsun. Ancak herkes senin kadar dürüst ve açık olmayabiliyor. Bu farkı görmekte geciktiğinde, yükü genellikle kendin üstleniyorsun. Biraz daha yavaş ilerlemek, güveni zamana yaymak ve herkesin bu ayrıcalığı hak etmediğini kabul etmek seni koruyacaktır. Güvenmekten vazgeçme; sadece onu daha bilinçli kullan.

Herkesi Kendin Gibi Sanıyorsun

Sen insanlara yaklaşırken kendi düşünce ve değerlerini referans alıyorsun. “Ben böyleysem o da öyledir” varsayımıyla hareket etmek, seni sık sık yanlış anlaşılmalara sürüklüyor. Beklentilerin yüksek ama bu beklentiler çoğu zaman dile gelmiyor. Bu yüzden insanlar seni kırdığında şaşırıyorsun; çünkü senin için çok net olan şeyler, onlar için hiç düşünülmemiş olabiliyor. Empatin güçlü ama bu empati bazen tek taraflı çalışıyor. Unutma, herkes senin gibi hissetmek, düşünmek ya da davranmak zorunda değil. Beklentilerini netleştirmek ve karşındakini gerçekten tanımaya çalışmak, ilişkilerini çok daha sağlıklı hale getirecek.

Kendini Korumak İçin Fazla Mesafelisin

Sen ilişkilerde kontrollü ve temkinli davranmayı seçiyorsun. Bunun nedeni geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları ya da güven sarsıcı deneyimler olabilir. Mesafe senin için bir savunma mekanizması. Ancak bu mesafe, zamanla insanların sana yaklaşmasını zorlaştırıyor. Soğuk ya da ilgisiz algılanabiliyor ve aslında kurabileceğin bağlar daha başlamadan bitiyor. Kendini korumak elbette önemli ama duvarlar çok yükseldiğinde yalnızlık da artıyor. Sınır koymakla tamamen kapatmak arasındaki farkı bulduğunda, ilişkilerinde daha dengeli hissedeceksin.

Bağlanmaktan Korktuğun İçin İnsanlara Yanaşamıyorsun

Senin temel problemin, bağlanmanın getirdiği riskler. Birine gerçekten yakın olmanın, kaybetme ihtimalini de beraberinde getirdiğini biliyorsun ve bu seni geri çekilmeye itiyor. Bu yüzden ilişkilerin ya yüzeyde kalıyor ya da başlamadan bitiyor. İçten içe yakınlık istesen bile, kontrolü kaybetme düşüncesi seni durduruyor. Güçlü görünmek, incinmemekle eşdeğer hale gelmiş olabilir. Oysa bağlanmak zayıflık değil; aksine cesaret gerektirir. Her bağ acı getirmez ama hiç bağ kurmamak seni eksik bırakır. Küçük adımlarla yakınlaşmayı denemek, bu korkunun seni yönetmesini engelleyebilir.

