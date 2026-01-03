Sosyal İlişkilerde Yaptığın Hata Ne?

Sen insanlara yaklaşırken kendi düşünce ve değerlerini referans alıyorsun. “Ben böyleysem o da öyledir” varsayımıyla hareket etmek, seni sık sık yanlış anlaşılmalara sürüklüyor. Beklentilerin yüksek ama bu beklentiler çoğu zaman dile gelmiyor. Bu yüzden insanlar seni kırdığında şaşırıyorsun; çünkü senin için çok net olan şeyler, onlar için hiç düşünülmemiş olabiliyor. Empatin güçlü ama bu empati bazen tek taraflı çalışıyor. Unutma, herkes senin gibi hissetmek, düşünmek ya da davranmak zorunda değil. Beklentilerini netleştirmek ve karşındakini gerçekten tanımaya çalışmak, ilişkilerini çok daha sağlıklı hale getirecek.