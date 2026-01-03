Sosyal İlişkilerde Yaptığın Hata Ne?
İnsanlarla ilişkiler kurarken iyi niyetli olmak her zaman yeterli olmuyor. Bazen kendimizi korumaya çalışırken uzaklaşıyor, bazen de fazla açık olup hayal kırıklığına uğruyoruz. Bu test, sosyal ilişkilerinde aynı döngüye neden girdiğini ve aslında seni zorlayan temel hatanın ne olduğunu fark etmen için hazırlandı. Cevaplar içgüdüsel olsun; en doğru sonucu öyle yakalayacaksın.
Haydi başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeni tanıştığın biri sana kısa sürede çok yakın davranırsa ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir arkadaşın seni hayal kırıklığına uğrattığında ilk tepkin ne olur?
3. İnsanların sana karşı niyetini nasıl yorumlarsın?
4. Bir ortamda kendini dışlanmış hissettiğinde ne yaparsın?
5. Sırlarını paylaşma konusunda nasılsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birine kırıldığında bunu nasıl gösterirsin?
7. Sosyal ortamlarda kendini nasıl konumlandırırsın?
8. İnsanların seni en çok hangi yönünden yanlış anladığını düşünürsün?
9. Bir arkadaşlık bittiğinde kendine ne söylersin?
10. İnsanlara ikinci şans verme konusunda…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkese Kolay Güveniyorsun
Herkesi Kendin Gibi Sanıyorsun
Kendini Korumak İçin Fazla Mesafelisin
Bağlanmaktan Korktuğun İçin İnsanlara Yanaşamıyorsun
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın