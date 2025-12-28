onedio
Bir Dönem Olsan Nasıl Gözükürdün?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
28.12.2025 - 12:46

Herkesin ruhu bir döneme ait sanki… Kimi siyah-beyaz bir film karesi gibi, kimi neon ışıkları altında dans eden bir an. Tarzın, ilişkilerdeki tavrın, hayata bakışın; hepsi seni fark etmeden bir dönemin temsilcisi yapıyor olabilir. Peki sen hangi dönemsin ve nasıl gözükürdün? Bu test, içindeki zamanı ortaya çıkarıyor.

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Hayatta seni en çok yoran şey hangisi?

4. Bir ilişkide seni en çok ne bağlar?

5. Kendini en sık hangi ruh halinde buluyorsun?

6. İnsanlar seni ilk tanıdığında genelde ne der?

7. Bir tartışmada hangisi sana daha yakın?

8. Hayatında risk almak sana ne hissettirir?

9. Aşk sence daha çok neyle ilgilidir?

10. Bir şehir olsan hangisi olurdun?

Siyah-Beyaz Dönem

Sen derin düşünen, duygularını kolay açmayan ama iç dünyası oldukça zengin birisin. İnsanlar seni çözdüğünü sanır ama aslında sen çok katmanlısın. İlişkilerde yüzeysellik seni hızla soğutur. Bu dönemi temsil etmen tesadüf değil; ağır ama etkileyici bir ruhun var. Sessizlik senin için kaçış değil, anlam üretme alanı. Az insan, çok bağ felsefesindesin.

90’lar Cool Kız Dönemi

Sen rahat tavırların, umursamaz gibi görünen ama aslında güçlü duruşunla öne çıkıyorsun. Hayatla arana hafif bir mesafe koyuyorsun ama bu seni daha çekici yapıyor. İlişkilerde bağımsızlık senin için çok önemli. Kısıtlandığını hissettiğin an uzaklaşıyorsun. Kendi alanını koruyabildiğin ilişkilerde ise oldukça sadıksın.

Bohem 70’ler Ruhu

Sen hislerinle yaşayan, kalıplara sığmayan ve özgürlüğüne düşkün birisin. Duyguların yoğun, iniş çıkışların bol. Hayatı planlamak yerine hissetmeyi seçiyorsun. İlişkiler senin için bir deneyim alanı. Aşkı idealize ediyorsun ama sınırlandırılmaya hiç gelemiyorsun. Ruh eşini arıyorsun ama önce kendini keşfetmen gerekiyor.

Minimal Modern Zaman Kadını

Sen kontrollü, net ve ayakları yere basan birisin. Hayatında fazlalıklara yer yok; duygularda bile. Bu seni güçlü ve güvenilir biri yapıyor. İlişkilerde drama değil, denge arıyorsun. Herkes hayatına kolay giremiyor ama giren kişi uzun süre kalıyor. Sessiz ama etkili bir enerjin var.

Eski Ruhlu 60’lar Adamı

Sen derin düşünen, anlam arayan ve yüzeysellikten hoşlanmayan birisin. İlişkilerde bağ kurmak senin için ciddi bir mesele. Az konuşup çok gözlemliyorsun. İnsanlar seni gizemli buluyor. Duygularını açman zaman alıyor ama açtığında oldukça sadıksın.

2000’ler Başlangıcı Enerjisi

Sen hareketli, sosyal ve biraz da dağınık bir ruha sahipsin. Hayatı fazla ciddiye almadan ama tamamen de boşlamadan yaşıyorsun. İlişkilerde eğlenmek, birlikte gülmek senin için çok önemli. Rutine giren bağlar seni hızla sıkabiliyor.

Duygusal 80’ler Romantiği

Sen hislerini saklamayan, bağ kurmaktan korkmayan birisin. Aşk senin için büyük bir mesele; ya tam olur ya hiç. İlişkilerde fedakârsın ama bazen fazla veriyorsun. Hayal kırıklıklarını içine atma eğilimin var.

Soğukkanlı Gelecek Dönemi

Sen kontrollü, stratejik ve duygularını yönetebilen birisin. Hayatı satranç gibi görüyorsun; her hamlenin bir anlamı var. İlişkilerde mesafeli görünsen de aslında güven arıyorsun. Kolay bağlanmazsın ama bağlandığında sağlam olursun.

