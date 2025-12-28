Bir Dönem Olsan Nasıl Gözükürdün?
Herkesin ruhu bir döneme ait sanki… Kimi siyah-beyaz bir film karesi gibi, kimi neon ışıkları altında dans eden bir an. Tarzın, ilişkilerdeki tavrın, hayata bakışın; hepsi seni fark etmeden bir dönemin temsilcisi yapıyor olabilir. Peki sen hangi dönemsin ve nasıl gözükürdün? Bu test, içindeki zamanı ortaya çıkarıyor.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hayatta seni en çok yoran şey hangisi?
4. Bir ilişkide seni en çok ne bağlar?
5. Kendini en sık hangi ruh halinde buluyorsun?
6. İnsanlar seni ilk tanıdığında genelde ne der?
7. Bir tartışmada hangisi sana daha yakın?
8. Hayatında risk almak sana ne hissettirir?
9. Aşk sence daha çok neyle ilgilidir?
10. Bir şehir olsan hangisi olurdun?
Siyah-Beyaz Dönem
90’lar Cool Kız Dönemi
Bohem 70’ler Ruhu
Minimal Modern Zaman Kadını
Eski Ruhlu 60’lar Adamı
2000’ler Başlangıcı Enerjisi
Duygusal 80’ler Romantiği
Soğukkanlı Gelecek Dönemi
