Aşk Hayatının Hangi Döneminde Seni Vuracak?

Sen aşkı erken tanıyanlardansın. İlk kalp çarpıntısı, ilk heyecan, ilk hayal kırıklığı… Hepsi çok yoğun yaşandı. O dönemki duygular saf, filtresiz ve çok gerçekti. Belki hâlâ “ya devam etseydi?” diye düşündüğün biri bile var. Ama o aşkın bitmiş olması, onun değersiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, seni sen yapan duygusal temeli o ilişki attı. Ne istemediğini, neye dayanamadığını orada öğrendin. O yüzden bugün daha seçicisin. Ve güzel haber şu: Erken yaşta aşkı tanıyanlar, ikinci kez çok daha bilinçli sever. Eğer o aşkı kaybettiysen üzülme… Çünkü kalbin, bir gün çok daha sağlam bir hikâyeye hazır.