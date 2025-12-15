Sana Yazılan Aşk Şiiri Hangisi Olurdu?

Sana aşık olan biri kelimeleri dikkatle seçerdi. Büyük cümleler kurmak yerine, az ama anlamı ağır dizeler yazardı. Şiirinde yüksek sesle söylenmeyen ama okuyanı yavaşça içine çeken bir duygu olurdu. Sen, gürültüsüz ama kalıcı bir sevginin ilhamısın. Bu şiir daha çok bekleyişi, sabrı ve içtenliği anlatırdı. Seni seven kişi için aşk, gösteriş değil bağlılık demek. Bu yüzden dizelerinde sessiz bir sadakat, güçlü bir duruş hissedilirdi.