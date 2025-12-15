Sana Yazılan Aşk Şiiri Hangisi Olurdu?
Aşk bazen bir bakışta saklıdır, bazen tek bir kelimenin arasında. Kimi sevdiğini bağırarak sever, kimi sessizce dizelere döker. Bu test, sana aşık olan birinin kaleminin nasıl çalışacağını ortaya çıkarıyor. Vereceğin cevaplar; sana yazılacak şiirin tonu, dili ve derinliği hakkında çok şey söyleyecek.
Hazırsan, seçimlerinin seni hangi şiire götürdüğünü görelim!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birinin sana baktığında ilk fark etmesini istediğin şey ne olurdu?
4. Aşk senin için daha çok neyi temsil eder?
5. Sana göre en etkileyici aşk cümlesi hangisine yakındır?
6. Sana aşık biri seni nasıl sevmeli?
7. Aşk seni daha çok hangi halde yakalar?
8. Birine gerçekten bağlandığını nasıl anlarsın?
9. Sana yazılacak bir şiirde hangi duygunun ağır basmasını isterdin?
10. Aşk seni daha çok neye dönüştürür?
