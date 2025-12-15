onedio
Sana Yazılan Aşk Şiiri Hangisi Olurdu?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.12.2025 - 14:01

Aşk bazen bir bakışta saklıdır, bazen tek bir kelimenin arasında. Kimi sevdiğini bağırarak sever, kimi sessizce dizelere döker. Bu test, sana aşık olan birinin kaleminin nasıl çalışacağını ortaya çıkarıyor. Vereceğin cevaplar; sana yazılacak şiirin tonu, dili ve derinliği hakkında çok şey söyleyecek.

Hazırsan, seçimlerinin seni hangi şiire götürdüğünü görelim!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Birinin sana baktığında ilk fark etmesini istediğin şey ne olurdu?

4. Aşk senin için daha çok neyi temsil eder?

5. Sana göre en etkileyici aşk cümlesi hangisine yakındır?

6. Sana aşık biri seni nasıl sevmeli?

7. Aşk seni daha çok hangi halde yakalar?

8. Birine gerçekten bağlandığını nasıl anlarsın?

9. Sana yazılacak bir şiirde hangi duygunun ağır basmasını isterdin?

10. Aşk seni daha çok neye dönüştürür?

Sana aşık olan biri kelimeleri dikkatle seçerdi. Büyük cümleler kurmak yerine, az ama anlamı ağır dizeler yazardı. Şiirinde yüksek sesle söylenmeyen ama okuyanı yavaşça içine çeken bir duygu olurdu. Sen, gürültüsüz ama kalıcı bir sevginin ilhamısın. Bu şiir daha çok bekleyişi, sabrı ve içtenliği anlatırdı. Seni seven kişi için aşk, gösteriş değil bağlılık demek. Bu yüzden dizelerinde sessiz bir sadakat, güçlü bir duruş hissedilirdi.

Sana aşık olan biri seni bir liman gibi görürdü. Şiirinde karmaşa değil, dinginlik olurdu. Okuyan kişi, dizelerin arasında rahat bir nefes alırdı. Senin varlığın, yazılan her kelimeyi yumuşatırdı. Bu şiir aşkı büyük acılarla değil, küçük ama gerçek anlarla anlatırdı. Seninle geçen sıradan anların bile bir anlam kazandığı vurgulanırdı. Aşk, sende sakinleşmek demek.

Sana aşık olan biri için sen, akılda kalan bir yangın gibisin. Şiir sert imgeler, güçlü benzetmeler ve yoğun duygularla dolu olurdu. Okuyan kişi dizelerin temposunu hisseder, ritim neredeyse kalp atışı gibi ilerlerdi. Bu şiirde aşk biraz risklidir, biraz kontrolsüzdür ama tamamen gerçektir. Sen ilham veren, kendini unutturan bir etki yaratırsın. Kalem, seni anlatırken saklanamaz.

Sana aşık olan biri seni anlatırken tek bir anlamla yetinemezdi. Şiir, ilk okuduğunda bile etkiler; ama asıl gücü tekrar tekrar okunduğunda ortaya çıkardı. Sen, çözülmesi gereken bir dize gibisin. Bu şiirde aşk; kişiyi değiştiren, dönüştüren bir deneyim olurdu. Seninle sevmek, sadece hissetmek değil; düşünmek, fark etmek ve büyümek demektir.

