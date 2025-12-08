onedio
Dev Anket: Olması Gereken mi Kral/Kraliçe Muamelesi mi?

Tuğba Karakoç
08.12.2025 - 12:01

İlişkilerde bazen yapılan davranışlar “normal bir sevgi göstergesi” midir yoksa “aşırı ilgi ve şımartma” mı? Kimi insan için partnerine kapı açmak basit bir nezaket kuralıdır, kimi için ise tam bir “kraliçe/kral muamelesi”… Bu anket, ilişkilerdeki ayrıcalıklı davranışların gerçekten olması gereken standartlar mı yoksa ekstra özen mi olduğunu ölçmek için hazırlandı.

Sende düşünceni söyle ve ankete katıl!

1. Gittiği yer heri sana haber vermesi?

2. Senin için kapıyı açması?

3. Sebepsiz yere hediye alması?

4. Arabada erkeğin annesi varken eşini, sevgilisini öne oturtması?

5. Sosyal medyadan istemediğin tüm karşı cinsleri çıkartması?

6. Hesabı her zaman erkeğin ödemesi?

7. İşten eve geldiğinde yemek sofrasının her zaman hazır olması?

8. Erkeğin arkadaşlarıyla halısaha programına sorgusuz sualsiz sürekli izin verilmesi?

9. Senin dağınıklığını arkandan söylenmeden toplaması?

10. Senin geçmişini asla sorgulamaması?

11. Annenin her türlü eleştirisini sineye çekip saygı duyması?

12. Sevgilinin karşı cins yakın arkadaşı olmasını kabul etmek?

