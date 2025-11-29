İlişki Durumu Karışık Olanlar Buraya! Sen O’nu Gerçekten Seviyor musun?

Şu an senin için işin geleceği, doğru mu yanlış mı olduğu pek de önemli değil. Daha çok akışta kalmış, karşındaki kişiyi tanımaya odaklanmış durumdasın. “Ne olacaksa olur” rahatlığıyla hareket ediyor, yaşadığın her anın keyfini sürüyorsun. Hissettiklerin güçlü bir aşk değil; hoşlanma, çekim ve tatlı bir merak… Yani içten içe yanan küçük ama etkili bir ateş var sende. Ve dürüst olmak gerekirse, bu halin harika! Henüz gözün kararmadı, mantığın tamamen devreden çıkmış değil. Kontrol tamamen sende ve bu çok büyük bir avantaj. Aynı tempoda, dikkatini kaybetmeden, tadını çıkararak ilerle doğru yolu zaten bulacaksın.