İlişki Durumu Karışık Olanlar Buraya! Sen O’nu Gerçekten Seviyor musun?
Aşk karmaşık bir duygu ve bazen kalbimizin sesini anlamak zor olabiliyor. Bu test, senin ilişkinle ilgili hislerini, davranışlarını ve gerçek duygularını analiz ederek “gerçekten seviyor musun?” sorusuna ışık tutacak.
Kendini keşfetmeye hazır mısın? Haydi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Önce aşka bakış açını öğrenelim. Sana göre aşka dair sözlerden hangisi daha haklı?
4. Sence senin ilişkilerin aşağıdaki çiftlerden hangisine benziyor?
5. Aşık olduğun ya da hoşlandığın kişi de bulduğun şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sohbetleriniz ve paylaşımlarınız genelde ne yönde?
7. Onun üzerinde bir şeyi değiştirebilme imkanın olsaydı, hangisini değiştirmek isterdin?
8. Hayatında kalma süresi tamamen senin isteğine bağlı olsaydı, ne kadar süre yanında olmasını isterdin?
9. Küçükken, ileride hangi mesleği veya yaşam tarzını hayal ediyordun?
10. Eğer o şu anda hayatında yer almasa, sence duygusal olarak nasıl bir durumda olurdun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kalbin Fırtına Modunda!
Dikkat! Kalbin Denge Arayışında
Kıvılcım Modundasın!
Kalbini Korumaya Almışsın!
Aşka Hayranlığın Var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın