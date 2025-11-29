onedio
İlişki Durumu Karışık Olanlar Buraya! Sen O’nu Gerçekten Seviyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.11.2025 - 12:01

Aşk karmaşık bir duygu ve bazen kalbimizin sesini anlamak zor olabiliyor. Bu test, senin ilişkinle ilgili hislerini, davranışlarını ve gerçek duygularını analiz ederek “gerçekten seviyor musun?” sorusuna ışık tutacak. 

Kendini keşfetmeye hazır mısın? Haydi başlayalım!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Önce aşka bakış açını öğrenelim. Sana göre aşka dair sözlerden hangisi daha haklı?

4. Sence senin ilişkilerin aşağıdaki çiftlerden hangisine benziyor?

5. Aşık olduğun ya da hoşlandığın kişi de bulduğun şey ne?

6. Sohbetleriniz ve paylaşımlarınız genelde ne yönde?

7. Onun üzerinde bir şeyi değiştirebilme imkanın olsaydı, hangisini değiştirmek isterdin?

8. Hayatında kalma süresi tamamen senin isteğine bağlı olsaydı, ne kadar süre yanında olmasını isterdin?

9. Küçükken, ileride hangi mesleği veya yaşam tarzını hayal ediyordun?

10. Eğer o şu anda hayatında yer almasa, sence duygusal olarak nasıl bir durumda olurdun?

Kalbin Fırtına Modunda!

Sen tam anlamıyla tutkulu bir aşka kapılmışsın! Duyguların öylesine yoğun ki, artık düşünmek ya da durmak zamanı geçti. Kalbin seni yönlendiriyor ve sen de bu yolculuğun tadını çıkaracaksın. Hem güzel hem zor anları yaşayacak, her duyguyu iliklerine kadar hissedeceksin. Aşık olduğun kişiyle arandaki bağ, bu deneyimi çok daha özel kılıyor. İkinizin birbirinizi nasıl tamamladığını görmek, bu ilişkinin unutulmaz olacağının en büyük işareti. Hayatının en heyecan verici hikayelerinden birine adım attın. Bu yolculukta yaşadığın her an sana yeni bir şey katacak. Yolunuz açık, aşkınız güçlü olsun!

Dikkat! Kalbin Denge Arayışında

Sen henüz aşkın en yoğun ateşine düşmedin; yolun başındasın ve hala durup düşünme şansın var. Doğruyu yanlışı ayırt edebilir, fren yapabilir ve adımlarını hesaplayabilirsin. Fakat içten içe henüz bunu yapmak istemiyorsun, çünkü merak ve heyecan duyguları seni öncelikli olarak sarıyor. İçindeki hisler, tutku kadar değil, keşfetme ve merakla ilgili. Bazen bu hisler, aşkın kendisinden daha tatlı ve büyüleyici olabilir. Bizim küçük önerimiz: Cesur adımlar atmadan önce artıları ve eksileri iyice değerlendirmelisin. Çünkü atacağın her adım, hayatındaki diğer dengeleri etkileyebilir ve planlarında beklenmedik değişiklikler yaratabilir. Düşünerek ilerlemek, sana daha güvenli bir yol sağlayacaktır.

Kıvılcım Modundasın!

Şu an senin için işin geleceği, doğru mu yanlış mı olduğu pek de önemli değil. Daha çok akışta kalmış, karşındaki kişiyi tanımaya odaklanmış durumdasın. “Ne olacaksa olur” rahatlığıyla hareket ediyor, yaşadığın her anın keyfini sürüyorsun. Hissettiklerin güçlü bir aşk değil; hoşlanma, çekim ve tatlı bir merak… Yani içten içe yanan küçük ama etkili bir ateş var sende. Ve dürüst olmak gerekirse, bu halin harika! Henüz gözün kararmadı, mantığın tamamen devreden çıkmış değil. Kontrol tamamen sende ve bu çok büyük bir avantaj. Aynı tempoda, dikkatini kaybetmeden, tadını çıkararak ilerle  doğru yolu zaten bulacaksın.

Kalbini Korumaya Almışsın!

Görünen o ki ya geçmişte yaşadığın duygusal bir yara seni hâlâ etkiliyor ya da şu anda hayatındaki yoğunluk, aşka yer bırakmayacak kadar baskın. Nedeni dışarıdan kesin okunmasa da tavrın çok net: Kalbini açmamaya kararlısın. Bu yüzden seni duygusal olarak etkileyebilecek bir durum yaklaşsa bile, hemen geri adım atıyor ve mesafeni koruyorsun. Oysa bir ilişkiye gözü kapalı dalman gerekmiyor; hafif bir çekim, tatlı bir sohbet, minik flörtler bile hayatına renk katabilir. Ama elbette tercih senin… Kalbini ne zaman açacağını kimse senden iyi bilemez.

Aşka Hayranlığın Var!

Senin odaklandığın konu aslında karşındaki kişi değil; aşkın kendisi! Tutkun, heyecan ve duygusal coşku seni cezbediyor, gerçek kişinin kim olduğuna ise fazla dikkat etmiyorsun. Bizim küçük önerimiz: Gözlüğünü biraz kaldır ve karşındaki insanı olduğu gibi görmeye çalış. Duygusal dünyasını, günlük hayatını ve gerçek kişiliğini keşfetmek, sana hem sağlam bir bakış açısı kazandıracak hem de hayal kırıklıklarını önleyecek. Hayat her zaman toz pembe değil, bunu bilmek önemli. Böylece, ileride “Bu aşk değilmiş!” diyerek pişman olmaktansa, şimdiden kendine sorular sorup netleşebilirsin. Yolun başındasın ve doğru adımlar atmak için en iyi zaman şimdi. Bol şans!

