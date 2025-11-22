Burcuna Göre Çifte Kişiliğini Öğren!
Hepimizin içinde birden fazla yüz, farklı durumlarda ortaya çıkan farklı benlikler var. Burçlar da kişiliğimizin hangi iki yönünün daha baskın olduğunu ortaya çıkarabilir biri ışık tarafın, diğeri gölge tarafın olabilir. Tek soruluk bu testte burcunu seç; sana ait iki zıt karakteri ve bu çifte kişiliğin günlük hayatına, aşka, işine ve kriz anlarına nasıl yansıdığına dair derinlemesine analiz vereceğiz.
Hazırsan teste!
Burcun hangisi?
Jessica Jones&Peter Parker
Amélie Poulain&Don Vito Corleone
Loki& Hermione Granger
Cassie Howard& Maddy Perez
Daenerys Targaryen&Leslie Knope
Elizabeth Bennet& Ted Lasso
Enid Sinclair& Wednesday Addams
Beth Harmon& Severus Snape
Indiana Jones & Phoebe Buffay
Michael Corleone& Jane Eyre
Dr. Manhattan& Luna Lovegood
Amélie Poulain &Severus Snape
