Senin karakterin sessiz bir derinlik ve bilgece bir duruş taşıyor. 1500’lerde seni büyük ihtimalle kâtip, seyyah, müneccim ya da bilimle uğraşan biri olarak görürdük. İnsanlar seni gördüklerinde hemen bir merak hissi oluşur; çünkü sende “her şeyi gözlemleyen ama az konuşan” bir aura vardır. Sakin tavrın, hafif eğik başla düşünür gibi duruşun ve gözlerinin arkasındaki o zihin trafiği seni etkileyici kılar. Sosyal ortamlarda ön planda değilsin ama insanlar seni ciddiye alır. Bu tavır, o dönemde entelektüel sınıfın tipik özelliğiydi.