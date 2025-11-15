Sen Hangi Mitolojik Yaratıkla Aynı Frekanstasın?
Mitolojik yaratıklar, insanların duygu, düşünce ve karakterlerinin sembolik karşılıklarıdır. Kimimiz özgürlüğün kanatlarını taşıyan Pegasus’a yakın hisseder, kimimiz küllerinden yeniden doğan Phoenix’in gücünü ruhunda taşır. Bazılarımız ise Dragon’un ateşiyle kararlılık ve kudret yayar. Bu test, senin enerjinin, hayata bakışının ve duygusal frekansının hangi mitolojik yaratıkla daha çok uyuştuğunu gösterecek.
Hazırsan, ruhunun efsanevi karşılığını görelim.
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Hayat sana göre nedir?
3. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
4. Hangi ortam senin için daha huzurlu görünüyor?
5. Hangi insan tipini asla çekemezsin?
6. Peki senin en güçlü özelliğin hangisi?
7. Hangi ülkede yaşamanın hayalini kuruyorsun?
8. Kendine en çok hangi gücü isterdin?
9. Hangi mevsimde kendine gelirsin?
10. Ruhunun rengi?
PEGASUS — Özgürlüğün ve Saf Ruhun Yansıması
GRİFON — Koruyucu Gücün ve Onurun Sembolü
PHOENIX — Yeniden Doğuşun ve Şifanın Ateşi
DRAGON — Güç, Ateş ve Etki Alanı
UNICORN — Saf Kalp, Hayal Gücü ve Işık
