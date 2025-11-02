Hadi Eğlenelim: Senin Değerin Parayla Ölçülebilir mi?

Ah güzel insan… Senin kalbin gerçekten çok büyük. Sevdiklerin için elinden geleni yapıyor, hatta bazen kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıyorsun. Bu kadar fedakâr olman, seni çevrendekiler için çok özel kılsa da, işin üzücü yanı onların bu çabayı her zaman doğru okumaması. Senin tevazunu, yanlış şekilde “zayıflık” ya da “fazla bağımlılık” gibi algılayabiliyorlar. Aslında bu durum senin değerini küçültmüyor, aksine gösteriyor ki sen gerçekten nadir bulunan bir içtenliğe sahipsin. Fakat hayat sadece vermek değil; kendine de aynı ilgiyi göstermek gerektiğini hatırlatıyor. Ara sıra kendi sınırlarını belirlemek, seni hem daha güçlü kılacak hem de çevrendekilere senin kıymetini fark ettirecek. 50.000 TL’lik değerinin anlamı işte burada gizli: Senin gerçek kıymetin, ancak yokluğunda anlaşılacak kadar büyük. Artık biraz da topuğunu yere vurup, “Ben de buradayım” deme zamanı. Göster onlara!