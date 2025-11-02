Hadi Eğlenelim: Senin Değerin Parayla Ölçülebilir mi?
Hepimizin kendine özgü bir değeri var ama bunu somut bir “para” üzerinden düşünmek eğlenceli olabilir. Karakterin, hayata bakış açın, alışkanlıkların ve seçimlerin senin maddi bir metaforla ne kadar değerli olduğunu gösterebilir. Tabii ki bu test tamamen eğlencelik! Ama bakalım cevapların seni milyon dolarlık bir değer mi çıkaracak, yoksa daha mütevazı bir fiyat mı?
Hadi öğrenelim!
1. Tek bir tanesini seçebilirsin!
2. Sence tam şu an hedefine ulaşamamanın sebebi ne?
3. En sevdiğin yatırım aracı hangisi?
4. Ya piyango sana çıksaydı?? İlk ne yapardın?
5. Sana göre başarı nedir?
6. Alışveriş yaparken ilk dikkat ettiğin şey?
7. Sana göre en büyük israf nedir?
8. Hayalindeki yaşam tarzı nasıl?
9. Arkadaşların sana sormadan senin adına karar alıyorlar, tepkin ne olur?
10. Sence sen diğer insanlardan farklı mısın?
10 Milyon!
5 Milyon!
250.000
50.000!
Parayla Ölçülemez Bir Değer!
