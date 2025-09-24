Bu Davranışları Yapıyorsan Sen İlgi Bağımlısısın Demektir!

İlgi senin için yalnızca bir ihtiyaç değil, adeta varoluşunun en temel parçası. İlgi görmediğinde boşluk, değersizlik ya da kaygı hissediyorsun. Sosyal ortamlarda, ilişkilerinde ve hatta sosyal medyada bile sürekli görünür ve takdir edilen biri olmak istiyorsun. Bu durum seni enerjik ve dikkat çekici kılıyor, ancak aynı zamanda yorucu bir döngüye sokuyor. Belki de biraz ilginin dışına çıkıp, kendi değerini yalnız başına hissetmeye odaklanman sana iyi gelebilir.