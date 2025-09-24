Bu Davranışları Yapıyorsan Sen İlgi Bağımlısısın Demektir!
Herkes ilgi görmek ister, bu çok doğal. Ama bazılarımız için bu ihtiyaç adeta bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Peki senin için durum ne? İlgi senin hayatında ufak bir motivasyon kaynağı mı yoksa her şeyin merkezi mi? Bu testte yapman gereken tek şey, verilen davranışlardan sana uygun olanları seçmek.
Bakalım sen ilgi bağımlısı biri misin?
Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde gözlemliyorsun?
Sen ilgi bağımlısı değilsin
İlgi senin için önemli bir motivasyon kaynağı
İlgiye olan ihtiyacın oldukça yüksek
Sen tipik bir “ilgi bağımlısı”sın
