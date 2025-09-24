onedio
Bu Davranışları Yapıyorsan Sen İlgi Bağımlısısın Demektir!

Bu Davranışları Yapıyorsan Sen İlgi Bağımlısısın Demektir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
24.09.2025 - 12:03

Herkes ilgi görmek ister, bu çok doğal. Ama bazılarımız için bu ihtiyaç adeta bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Peki senin için durum ne? İlgi senin hayatında ufak bir motivasyon kaynağı mı yoksa her şeyin merkezi mi? Bu testte yapman gereken tek şey, verilen davranışlardan sana uygun olanları seçmek. 

Bakalım sen ilgi bağımlısı biri misin?

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde gözlemliyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sen ilgi bağımlısı değilsin

Elbette herkes biraz beğenilmek ve değer görmek ister ama bu senin hayatının merkezi değil. Daha çok kendi iç huzurun ve özgüvenin üzerinden bir yaşam kuruyorsun. Sosyal ilişkilerinde dengelisin, ilgi görmekten mutlu oluyorsun ama buna muhtaç değilsin. İnsanlar senin yanında kendini rahat hissediyor çünkü odak noktan sadece “sen” değilsin.

İlgi senin için önemli bir motivasyon kaynağı

Arada sırada dikkat çekmekten hoşlanıyorsun ve bu seni besliyor. Ama yine de sınırlarını biliyorsun. Bazen insanların ilgisini çekmek için fazladan çaba gösteriyorsun fakat bu tamamen senin kimliğini tanımlayan bir şey değil. Dozunda ilgi arayışın, seni sosyal çevrende eğlenceli ve dikkat çekici biri yapıyor.

İlgiye olan ihtiyacın oldukça yüksek

Çevrendekilerin seni fark etmesini, beğenmesini ve takdir etmesini çok önemsiyorsun. Bu, bazen seni yıpratıyor çünkü ilgisizlik karşısında kırılganlaşıyorsun. İçinde derin bir onaylanma isteği var. Sosyal çevrende ilgi odağı olduğunda mutlu, olmadığında ise huzursuz oluyorsun. Bu durum ilişkilerini de zaman zaman zorlaştırabilir.

Sen tipik bir “ilgi bağımlısı”sın

İlgi senin için yalnızca bir ihtiyaç değil, adeta varoluşunun en temel parçası. İlgi görmediğinde boşluk, değersizlik ya da kaygı hissediyorsun. Sosyal ortamlarda, ilişkilerinde ve hatta sosyal medyada bile sürekli görünür ve takdir edilen biri olmak istiyorsun. Bu durum seni enerjik ve dikkat çekici kılıyor, ancak aynı zamanda yorucu bir döngüye sokuyor. Belki de biraz ilginin dışına çıkıp, kendi değerini yalnız başına hissetmeye odaklanman sana iyi gelebilir.

