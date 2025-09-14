Bu Durumları Yaşıyorsanız İlişkinizde Problemler Sizden Kaynaklanıyor Olabilir!

İlişkinizde yaşadığınız sıkıntılar oldukça az ve çoğunlukla normal seviyede. Partnerinizle iletişiminiz sağlıklı ve karşılıklı anlayışa dayalı. Kendi davranışlarınızı fark etme ve düzeltme konusunda bilinçlisiniz, bu da ilişkinizin güçlü kalmasını sağlıyor. Yine de zaman zaman ufak anlaşmazlıklar olabilir, ama bunlar büyümeden çözülüyor. Kendinizi ve partnerinizi dinlemeye devam edin, empati kurmak ilişkinizi her zaman canlı tutacaktır. İlerleyen dönemlerde bu farkındalık, ilişkinizi daha da sağlamlaştırır ve güven duygusunu pekiştirir.