Sen Zor Biri misin?

Tuğba Karakoç
05.09.2025 - 13:02

Herkes kendini kolay anlaşılır biri olarak görür ama gerçekler bazen bambaşkadır. Acaba seninle vakit geçirmek keyif mi, yoksa etrafındakiler gizliden gizliye “of yine mi?” mi diyor? Bu test ile seninle geçinmenin kolay mı, yoksa zor mu olduğunu keşfedeceksin. Sonuçlar seni hem güldürecek hem de düşündürecek.

Hazırsan başla!

1. Bir arkadaşın planı iptal ettiğinde ne yaparsın?

2. Evin dağınık olduğunda hislerin?

3. Biriyle fikir ayrılığı yaşadığında tavrın?

4. Birinden özür beklerken…

5. Arkadaş grubunda plan yapılırken?

6. Biri sana yanlışlıkla sert bir söz söylese?

7. Patronun/öğretmenin seni eleştirdiğini düşün.

8. Trafikte biri seni sıkıştırdı.

9. Sevgilinin sana geç mesaj atması…

10. Tartışmada “haklı çıkma” isteğin?

Seninle Yaşamak Şans!

Sen gerçekten huzur dolu, uyumlu ve kolay anlaşılır birisin. İnsanların yanında kendilerini rahat hissetmelerini sağlıyorsun. Seninle zaman geçirmek terapi gibi, insanlar enerjini seviyor. Çatışmalardan kaçman, hayatını daha dingin hale getiriyor. Ama bu bazen fazla “idareci” bir tavır sergilemeni de beraberinde getirebilir. Hakkını aramadığın zamanlarda haksızlığa uğrayabilirsin. İnsanların seni suistimal etmemesi için bazen sınır koymak şart. Yine de insanlar için sen tam bir huzur noktasısın. Arkadaşların seni kaybetmek istemez çünkü senin varlığın ilişkilerde dengeyi sağlıyor.

Ufak Tefek Zorlayıcılıkların Var

Genel olarak uyumlu bir insansın ama zaman zaman triplerin ya da alınganlıkların işleri zorlaştırabiliyor. İnsanlar seni seviyor çünkü samimisin, ama bazen seninle uğraşmak enerji gerektirebiliyor. Senin en güzel yanın ise gönül koyduğunda bile toparlamayı bilmen. Çevrendekiler seninle kırgın kalmak istemiyor çünkü kalbinin temiz olduğunu biliyorlar. Ama sen de daha açık iletişim kurmayı öğrenmelisin. Sonuçta sen tatlı zorlayıcısın. İnsanlar seni zor biri olarak görmüyor ama bazen sabırlarını test ediyorsun.

İlişkilerde Sert Tarafın Baskın

Seninle geçinmek biraz efor istiyor. Çünkü kuralcı, net ve kontrolcü bir tarafın var. İnsanların hata yapmasına çok izin vermiyor, yanlışları kolay kolay affetmiyorsun. Bu yüzden seninle ilişkiler güçlüdür ama bir o kadar da yorucu olabilir. İyi yanın, dürüstlüğün ve kararlılığın. İnsanlar senden güven alıyor, çünkü seni tanıdıklarında ne bekleyeceklerini biliyorlar. Ama sertliğin ve inatçılığın ilişkileri zorlayabiliyor. Biraz daha esnek olabilirsen hem kendini hem çevrendekileri daha mutlu edersin. Çünkü bazen kusursuzluk değil, uyum önemlidir.

Seninle Yaşamak Cesaret İster!

Sen yoğun, baskın ve zorlayıcı bir karaktersin. İnsanların seninle ilişki kurması bir meydan okumaya dönüşebiliyor. Sabırlı, sakin ve anlayışlı insanlar yanında daha uzun süre durabiliyor. Ama bu seni kötü yapmaz, tam tersine güçlü bir kişiliğin olduğunu gösterir. Çevrendekiler seninle yaşarken net sınırlarla karşılaşıyor ve bu da aslında güven veriyor. Ancak seninle baş edemeyenler çok çabuk uzaklaşabiliyor. Biraz daha empati ve esneklik gösterirsen, ilişkilerin çok daha kalıcı olur. Yoksa seninle geçinmek gerçekten fırtınaya karşı yürümek gibi olabilir.

