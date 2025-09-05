Sen Zor Biri misin?

Seninle geçinmek biraz efor istiyor. Çünkü kuralcı, net ve kontrolcü bir tarafın var. İnsanların hata yapmasına çok izin vermiyor, yanlışları kolay kolay affetmiyorsun. Bu yüzden seninle ilişkiler güçlüdür ama bir o kadar da yorucu olabilir. İyi yanın, dürüstlüğün ve kararlılığın. İnsanlar senden güven alıyor, çünkü seni tanıdıklarında ne bekleyeceklerini biliyorlar. Ama sertliğin ve inatçılığın ilişkileri zorlayabiliyor. Biraz daha esnek olabilirsen hem kendini hem çevrendekileri daha mutlu edersin. Çünkü bazen kusursuzluk değil, uyum önemlidir.