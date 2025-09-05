Sen Zor Biri misin?
Herkes kendini kolay anlaşılır biri olarak görür ama gerçekler bazen bambaşkadır. Acaba seninle vakit geçirmek keyif mi, yoksa etrafındakiler gizliden gizliye “of yine mi?” mi diyor? Bu test ile seninle geçinmenin kolay mı, yoksa zor mu olduğunu keşfedeceksin. Sonuçlar seni hem güldürecek hem de düşündürecek.
Hazırsan başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir arkadaşın planı iptal ettiğinde ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Evin dağınık olduğunda hislerin?
3. Biriyle fikir ayrılığı yaşadığında tavrın?
4. Birinden özür beklerken…
5. Arkadaş grubunda plan yapılırken?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Biri sana yanlışlıkla sert bir söz söylese?
7. Patronun/öğretmenin seni eleştirdiğini düşün.
8. Trafikte biri seni sıkıştırdı.
9. Sevgilinin sana geç mesaj atması…
10. Tartışmada “haklı çıkma” isteğin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seninle Yaşamak Şans!
Ufak Tefek Zorlayıcılıkların Var
İlişkilerde Sert Tarafın Baskın
Seninle Yaşamak Cesaret İster!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın