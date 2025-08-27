Sen Bir Kokteyl Olsaydın İçinde Neler Olurdu?
Haydi gel, biraz eğlenceli bir yolculuğa çıkalım! Hayat tarzın, enerjin, seçimlerin ve insanlarla kurduğun ilişkiler aslında seni hangi kokteyle benzeteceğimizi belirliyor. Sen daha çok egzotik, cesur ve güçlü tatlardan mı hoşlanıyorsun yoksa sade, hafif ve herkesin keyifle içebileceği bir şey mi olurdun?
Hazırsan başla!
1. En sevdiğin tat hangisine yakın?
2. Bir mekana girdiğinde enerjin nasıldır?
3. En yakın arkadaşların seni nasıl tanımlar?
4. Hayat mottolarından hangisi sana yakın?
5. Tatilde en çok nereyi seçersin?
6. Hangi müzik türü sana daha yakın?
7. Aşk hayatını nasıl tanımlarsın?
8. Rengini seç desek hangisini alırsın?
9. En sevdiğin atıştırmalık hangisi?
10. Hayatın tek kelimeyle özeti?
Mojito: Ferah, Cesur ve Canlı
Cosmopolitan: Romantik, Şık ve Duygusal
Margarita: Çılgın, Eğlenceli ve Renkli
Virgin Colada: Sade, Doğal ve Huzurlu (Alkolsüz)
