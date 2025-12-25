Senin ruhun derin, yaraların büyük ama sessiz. Hayatta çok şey yaşamış, çoğunu içine atmışsın. Sevdiğinde kendinden veriyor, vazgeçtiğinde bile içinde yaşamaya devam ediyorsun. Acıyı bastırmak yerine kabulleniyorsun; bu da seni hem kırılgan hem de güçlü yapıyor. İnsanlar senin duygularını çoğu zaman anlayamıyor çünkü sen hislerini süsleyerek değil, olduğu gibi yaşıyorsun. Kalbin kolay kolay iyileşmez ama her yara seni biraz daha derin, biraz daha gerçek biri yapar. Senin gücün sessizliğinde saklı. Hayat seni yorsa da sen hala sevmekten vazgeçmiyorsun. Acının içinden estetik çıkarabilen nadir insanlardansın.