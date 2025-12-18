Hangi Mesleği Yapsaydın Şu An Daha Mutlu Olurdun?
Hayat bazen bize “yanlış durakta mı indim?” hissini yaşatır. Sabah alarmı çaldığında içinin sıkılması, hafta sonunu beklerken bile yorgun hissetmen ya da “başka bir iş yapsaydım nasıl olurdu?” diye düşünmen boşuna olmayabilir. Çünkü herkesin mutlu olduğu meslek farklıdır; kimi özgürlük ister, kimi güven, kimi anlam, kimi heyecan. Bu test, hangi meslek seni gerçekten beslerdi sorusuna cevap arıyor. Cevapların; hayata bakışını, beklentilerini ve seni neyin mutlu ettiğini ele veriyor.
Hazırsan başla!
1. Öncelikle cinsiyetini seç!
2. Şmdi de yaşını seç!
3. Sence sen aşağıdaki konulardan hangisinde daha iyisin?
4. Sen bir renk olsaydın hangisi olurdun?
5. Sosyal medyayı aktif kullananlardan mısın?
6. Sen kendini hangi mevsimde daha rahat hissediyorsun?
7. Sence etrafındaki insanlar senin baskın bir özelliğinden bahsedecek olsalar, ne derlerdi?
8. Başkalarını boşverelim, sence sen aşağıdakilerden hangisisin?
9. Klasik soruyla devam edelim; kendini 5 yıl içinde nerde görüyorsun?
10. Peki bir işte seni en çok hangi durum yorar?
11. İç sesin sana en sık ne söyler?
Sahaf!
Aşçı!
Dalgıç!
Şair!
Dağcı!
Heykeltıraş!
Rehber!
