Erteleme ve Ötelemeden Özgürleşerek Hayata Akmak

Evet, bunlar olumsuz şeyler değildir. Ancak, bunlar amaç hâline getirildiğinde sorun başlar. Çünkü konforu amaç edinen bir gerçeklikte kişi bencilleşmeye ve sürekli almaya yönelir. Oysa konfor; tüm lüksler, güzellikler ve hayatın tatları, bize hizmet etmek ve bizim daha iyi gelişebilmemiz için birer araçtır. Aracı amaç edinen kişi, o aracın kölesi ve bağımlısı olmak durumunda kalır.

İşte bu nedenle erteleme ya da tembelliğe ihtiyaç duyanların büyük bir kısmı, konforu amaç hâline getirmiş olan kişilerdir. Bazen bu, zihin konforudur ki; alışılmış durumdan, düzenden ya da öğrenilmiş bir bilginin konforundan çıkmak istememektir. Bu hâlin putluğu ve putperestliği ise eninde sonunda bir depremle, bir yıldırımla ya da yaşanacak herhangi bir olay kazasıyla yıkılmak ve dönüştürücü, iyileştirici bir etkiyle karşılaşmak durumunda kalır.

Bu yüzden dikkat edelim; hayatı erteleyen, kendini geri plana alan, önceliği kendisi olmayan kişilerin zamanla tembelleştiğini görürüz. Bazı kişiler ise bir alanda çok çalışkan görünürken başka alanları ihmal eder. Zihinsel alanda, iş alanında, spor alanında, duygu alanında ya da ibadet alanında -hatta bu bir üretim alanı da olabilir- çalışkan olabilir, yalnızca tek bir alana yoğunlaşıp diğer alanları ihmal etmek de bir erteleme ve öteleme demektir. Bu da tembelliğin başka bir boyutudur.

Örneğin yalnızca ibadet edip hiçbir şey üretmeyen, sürekli o negatif (yatay) alanın içinde kalan bir hâl düşünelim. Hayat için ne üretiyorsun? “İbadet ediyorum, bunun için buradayım” denildiğinde ötelenen alanlar, eninde sonunda kişiden hesap sorar. Aynı şekilde yalnızca maddeye, işe ve kazanca odaklanıp çok çalışan, ruhsal ve manevi alanda kendini geliştirmeyi, ilerlemeyi, hayatın manevi tatlarını almayı erteleyen, kendine akmayan kişiler de bu tarafın bir gün kendilerinden hesap sorduğuna tanık olurlar. Olaylar, rüyalar ve yaşamın içindeki işaretler kişiye “Sen, senin bu tarafını erteledin, öteledin. Şimdi biz sana bu ertelediklerinin kıymetini gösterebilmen için, seni o alanla ilgili eğilmeye, secde etmeye davet ediyoruz” diyebilir.

Onun için birçok kişi maddeye diklendiğinde, maddenin karşısında eğilmek durumunda kaldılar. Maneviyata ve ruha diklendiklerinde ise erilin, ruhsallığın karşısında eğilip secde etmek durumunda kaldılar.

Bu nedenle hem ruhsal hem maddesel taraflarımızın çalışkanlığıyla, bize olan faydalarını alabileceğimiz açılımlar yaparak, ruhumuzun da bedenimizin de bize akmasına izin verdiğimizde ve biz de onlara güzel bir şekilde aktığımızda, hayatı bir ve bütün hâlinde geliştirebilir ve ilerletebiliriz.