Erteleme ve Ötelemeden Özgürleşerek Hayata Akmak

Özellikle çocukların ve gençlerin okul dönemlerinde birçok şeyi son ana bırakmaları; manevi dünyaları için belki hatırlamayarak, erteleyerek “yaparız”, “ederiz ” demeleri, ödevlerini, sorumluluklarını ve hayatla ilgili görevlerini ertelemeleri, kendi kıymet ve değerlerinden ödün vermelerine neden olabilir.
Oysa kişi kendisine emanet edilen hayatın, varlığının ve zamanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırladığında; kendisine verilen değerin, eşsizliğin, yegane, bir tane olmanın ve bu birlik içindeki yerinin ve öneminin farkına vardığında, zamanı da, kendini de değerli kılmaya başlar. Çünkü zaman enerjisinin kıymeti bilindikçe kişi de değerlenir.
“Bakarız, yaparız sonra” gibi kelimeleri kullanırken, o anda farkındalığımızı ve şuurumuzu devreye almak, yapmamız gereken bir işin ya da hâlin içine, o anın enerjisiyle girmek önemlidir. Erteleme ile ilgili düşünce kalıpları geldiğinde “Seni gördüm. İiçimdeki o tembel, uyuşuk, uyuşmak isteyen tarafı fark ederek, şimdi onun üzerine gidiyorum” diyerek çalışmalar yapabiliriz.
Egosal sistemler bize “yatmak daha iyi”, “sonra yaparsın”, “başka gün yaparsın”, “yapmasan da olur”, “Sen yapmazsan başka birisi de yapar” dediğinde hemen uyanalım! Kendimize şu soruları soralım:
“Ben neden buradayım?”
“İşleri, hâlleri ve zamanı neden öteliyorum, çoğaltıyorum?”
“Ötelediklerimle neden dolayı önüme yığınlar oluşturuyorum?”
Gel şu anda küçük olanı yap.
Birçok bedensel rahatsızlığın orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkmasının sebeplerinden biri, kişinin kendini ve hayatını ertelemesidir. Kalp ve damar rahatsızlıklarından, beden içinde biriken toksinlere kadar pek çok sorun; duygu ve enerji kirliliklerinin zamanla birikmesiyle ortaya çıkar. Ağır hastalıkların büyük bir kısmı, kişinin kendini ve hayatını uzun süre ertelemesinden kaynaklanmıştır.
Oysa ertelediğimiz şey; hayatın kendisidir -yani biziz- Bize verilmiş bu değerli yaşamdır.
Öyleyse, hayatı ertelemeyi bırakalım. Gelin, tam da şimdi ritimle, bu hayat trenine atlayalım. Güzellikleri, tatları, lezzetleri birlikte seyredelim. Bu şahitliğin kıymetini bilelim ki Kıymetimiz bilinsin.
Kucaklayıp kucaklanalım.
Sevgilerimle,