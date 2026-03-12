onedio
Tanju Babacan’ın Alzheimer Hastası Annesiyle İlgili Sözleri Duygulandırdı

Ecem Dalgıçoğlu
12.03.2026 - 10:18

Ünlü modacı Tanju Babacan, bu kez tasarımlarıyla değil annesi hakkında yaptığı duygusal açıklamalarla gündeme geldi. Yıllardır moda dünyasında tanınan Babacan, Şimdi Konuşmak Moda isimli programa konuk oldu. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden annesiyle yaşadığı bir anıyı anlatan modacı izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=zs-hh...
Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Tanju Babacan, yıllardır hazırladığı iddialı koleksiyonlarıyla adından söz ettiriyor.

Sergilediği tasarımlar ve farklı estetik anlayışıyla kendine özgü bir yer edinen Babacan, zaman zaman verdiği röportajlarda özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla da gündeme geliyor.

Son olarak yaptığı açıklamayla duygulandıran Babacan, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden annesiyle ilgili unutamadığı bir detayı paylaştı.

Ünlü modacı, annesinin birçok şeyi hatırlamakta zorlandığını ancak kırmızı sakalı sayesinde onu hiç unutmadığını söyledi.

Babacan, annesiyle vedalaşırken yaşadığı duygusal anı anlatırken şu sözleri kullandı:

“Alzheimer olan annem kırmızı sakalımdan ötürü beni hiç unutmadı. Öyle vedalaştık.”

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
