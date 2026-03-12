Tanju Babacan’ın Alzheimer Hastası Annesiyle İlgili Sözleri Duygulandırdı
Ünlü modacı Tanju Babacan, bu kez tasarımlarıyla değil annesi hakkında yaptığı duygusal açıklamalarla gündeme geldi. Yıllardır moda dünyasında tanınan Babacan, Şimdi Konuşmak Moda isimli programa konuk oldu. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden annesiyle yaşadığı bir anıyı anlatan modacı izleyenleri duygulandırdı.
Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Tanju Babacan, yıllardır hazırladığı iddialı koleksiyonlarıyla adından söz ettiriyor.
Son olarak yaptığı açıklamayla duygulandıran Babacan, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden annesiyle ilgili unutamadığı bir detayı paylaştı.
