13 Yıllık Memurluk Hayatını Bırakıp Bu İşe Başladı: Tanesinden 1 Milyon Lira Kazanıyor!
Kahramanmaraş'ta yaşayan 38 yaşındaki Hasan Çetinkaya, çocukluk hayali olan güvercin tutkusunu mesleğe dönüştürdü. 13 yıllık memurluk hayatını bırakan Çetinkaya, güvercin yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlamaya başladı.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta 10 yaşında başladığı güvercin yetiştiriciliğini yıllar boyunca sürdüren Hasan Çetinkaya, evinin yanında oluşturduğu özel alanda güvercinlerini yetiştirmeye devam ediyor.
"Özellikle Almanya ve Fransa'ya gönderdim"
"1 milyon lirayı bulan güvercin var"
