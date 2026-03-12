onedio
13 Yıllık Memurluk Hayatını Bırakıp Bu İşe Başladı: Tanesinden 1 Milyon Lira Kazanıyor!

Ali Can YAYCILI
12.03.2026 - 11:29 Son Güncelleme: 12.03.2026 - 11:34

Kahramanmaraş'ta yaşayan 38 yaşındaki Hasan Çetinkaya, çocukluk hayali olan güvercin tutkusunu mesleğe dönüştürdü. 13 yıllık memurluk hayatını bırakan Çetinkaya, güvercin yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta 10 yaşında başladığı güvercin yetiştiriciliğini yıllar boyunca sürdüren Hasan Çetinkaya, evinin yanında oluşturduğu özel alanda güvercinlerini yetiştirmeye devam ediyor.

Büyük emek verdiği güvercinlerin bazılarını otomobil fiyatına sattığını söyleyen Çetinkaya, güvercin yetiştiriciliğinin kendisi için sadece bir hobi olmadığını ifade etti.

Bu işi daha rahat yapabilmek için çalıştığı sağlık kurumundaki görevinden istifa ettiğini belirten Çetinkaya, yılların verdiği tecrübeyle özel ırk güvercinler yetiştirdiğini ve bu işin sabır ile büyük emek gerektirdiğini kaydetti. 13 yıl sağlık sektöründe memurluk yaptığını dile getiren Çetinkaya, 'Güvercinlere yeterince zaman ayıramadığımı fark edince görevimden istifa ettim. Açıkçası pişman değilim. 13 yıllık memurluktansa güvercin yetiştiriciliğini tercih ediyorum' dedi.

"Özellikle Almanya ve Fransa'ya gönderdim"

Güvercin yetiştiriciliğinde hem üretim hem de ticaret yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, çalışmalarının uluslararası boyuta ulaştığını belirtti. Dünyanın birçok ülkesine güvercin gönderdiklerini söyleyen Çetinkaya, 'Özellikle Almanya ve Fransa'ya gönderdim, Türkiye içinde neredeyse göndermediğimiz bir şehir yok. Ortalama her gün kargo gönderiyoruz. Haftanın yedi günü şehir dışına güvercin sevkiyatı yapıyoruz' diye konuştu.

"1 milyon lirayı bulan güvercin var"

Irk özelliklerine göre güvercin fiyatlarının değiştiğini belirten Çetinkaya, 'Bu ırkın içinde 10 bin liraya da güvercin var, 1 milyon lira fiyatı bulan güvercin de var. Burada önemli olan kuşun ırk özelliklerinin tamamını taşımasıdır. Yetiştirdiğimiz güvercinler arasında da yüksek değere sahip olanlar var. Tezgahta gördüğünüz kuşların arasında 300-400 bin lira değerinde olanlar bulunuyor' diye konuştu.

