Bu Test Hayatının Ne Kadar Garip Olduğunu Söylüyor!

Hayatın, alışılmış tanımlara pek uymuyor. Rutinler, kalıplar ve “böyle olması gerekir” cümleleri senin dünyanda geçerliliğini hızla kaybediyor. Kendi yolunu çizmekte ısrarcısın. Bu durum zaman zaman dışlanmış ya da anlaşılmamış hissetmene neden olmuş olabilir. Ancak buna rağmen kendini değiştirmeye çalışmaman, güçlü bir iç duruşa sahip olduğunu gösteriyor. Normal olmamak senin için bir eksiklik değil, bir tercih gibi duruyor. Herkesin yürüdüğü yoldan gitmemek cesaret ister ve sen bunu fazlasıyla taşıyorsun. Bu da seni ister istemez “fazla farklı” yapıyor.