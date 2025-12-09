Senin Öfkenin Altında Hangi Hayvan Var?

Öfke herkesin bildiği bir duygu ama herkesin yaşama biçimi aynı değil. Kimisi susar, kimisi patlar, kimisi içine atar ama unutmamayı seçer. Aslında öfke çoğu zaman kontrolsüzlük değil; kendini koruma biçimidir. Bu test, ne kadar sinirlendiğine değil; sinirlendiğinde nasıl bir içgüdüyle hareket ettiğine bakıyor. Cevapların, öfkenin altında hangi hayvanın saklandığını söylüyor.