Hayat Rutinine Göre Sen Hangi Meslek İçin Yaratılmışsın?
Bazı insanlar sabah kahvesini içerken bile bir sistem kurar, bazılarıysa günün nereye gittiğini bile fark etmeden yaşar. Aslında meslek dediğimiz şey çoğu zaman “neyi ne kadar düzenli, ne kadar tutkuyla yaptığımızın” sonucudur. Günlük alışkanlıkların, zamanla kurduğun küçük rutinler ve hayata yaklaşım biçimin; sen fark etmesen bile seni belli bir yola doğru iter.
Bu testle gün içinde planlamalarını ele alarak hangi meslek için uygun olduğunu söyleyeceğiz!
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Güne başlarken seni en iyi tanımlayan hangisi?
3. Boş bir zamanın olduğunda ilk yapacağın?
4. Çalışma ortamında seni ne daha çok motive eder?
5. Gün içinde seni en çok yoran şey nedir?
6. Bir problemi çözmen gerektiğinde nasıl yaklaşırsın?
7. Kendinle ilgili hangisi daha doğru?
8. İş hayatında “olmazsa olmazın” hangisi?
9. İnsanlar senden genelde ne ister?
10. İşle ilgili en büyük korkun hangisi?
Analitik ve Plan Odaklı Meslekler İçin Yaratılmışsın
İnsan Odaklı ve İletişim Gerektiren Meslekler İçin Yaratılmışsın
Yaratıcı ve Özgür Meslekler İçin Yaratılmışsın
Sorumluluk ve Liderlik Gerektiren Meslekler İçin Yaratılmışsın
