Almak Yerine Kiralamak Ne Kadar Mantıklı? Hangisi Daha Avantajlı?

Kiracı olmak, sürekli bir belirsizlik demek. Ev sahibinin bir gün çıkıp 'Kiranı iki katına çıkarıyorum' deme ihtimali ya da evi satma kararı, seni diken üstünde tutar. Kirada ne kadar güzel dekore edersen et, o ev asla tam anlamıyla 'senin' olmaz. İnsanın kendi duvarlarına sahip olma, o güvence hissini alma ihtiyacı, finansal mantığın önüne geçebilen çok güçlü bir duygu.