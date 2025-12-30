Şeyma Subaşı Gözaltına Alındı: Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılmıştı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döndü ve havaalanında gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında Şeyma Subaşı hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Fenomen isim böyle görüntülendi.
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın ilk görüntüleri
