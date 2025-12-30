onedio
Şeyma Subaşı Gözaltına Alındı: Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılmıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.12.2025 - 19:25

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döndü ve havaalanında gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında Şeyma Subaşı hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gözaltı kararının çıkarıldığı gün ABD’de olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam etmişti. Şeyma Subaşı bu akşam saatlerinde geldiği Türkiye’de havaalanında gözaltına alındı.

Şeyma Subaşı işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülecek.

Fenomen isim böyle görüntülendi.

via Burak Doğan

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın ilk görüntüleri

İsmail Kahraman
