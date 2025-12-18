onedio
Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Hakkında Yakalama Kararı Verilen Şeyma Subaşı’dan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2025 - 23:28 Son Güncelleme: 18.12.2025 - 23:56

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltı kararı verilen ancak yurtdışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Şeyma Subaşı şunları yazdı:

“Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler…”

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
