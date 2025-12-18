onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Danla Bilic’ten İlk Açıklama Geldi

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Danla Bilic’ten İlk Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2025 - 21:33 Son Güncelleme: 18.12.2025 - 21:48

Ünlülere yönelik sürdürülen uyuşturucu operasyonu kapsamında sabah saatlerinde İrem Sak ve Aleyna Tilki ile birlikte gözaltına alınan ve akşam saatlerinde serbest bırakılan Danla Bilic sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uyuşturucu testi sonrasında akşam saatlerinde serbest bırakılan isimlerden Danla Bilic sosyal medyadan açıklama yaptı.

Uyuşturucu testi sonrasında akşam saatlerinde serbest bırakılan isimlerden Danla Bilic sosyal medyadan açıklama yaptı.

Açıklamasında komutanlara teşekkürler eden Danla Bilic şunları söyledi: 

“Devletim test istemiş vermez miyiz. Aaaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım, jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın