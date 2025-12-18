Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Danla Bilic’ten İlk Açıklama Geldi
Ünlülere yönelik sürdürülen uyuşturucu operasyonu kapsamında sabah saatlerinde İrem Sak ve Aleyna Tilki ile birlikte gözaltına alınan ve akşam saatlerinde serbest bırakılan Danla Bilic sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Uyuşturucu testi sonrasında akşam saatlerinde serbest bırakılan isimlerden Danla Bilic sosyal medyadan açıklama yaptı.
