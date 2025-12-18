Şamil Tayyar, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin Tutuklandığı Operasyonlar Hakkında Detaylar Açıkladı
Eski AKP Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla başlayan ve her geçen gün büyüyen soruşturmalar hakkında isim vermeden sosyal medya hesabından ipuçları açıkladı.
Şamil Tayyar açıklamalarında “Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor. Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor. Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor” gibi bilgiler verdi.
Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanması sonrası büyüyerek devam eden soruşturmada sürekli olarak yeni isimler gündeme geliyor.
