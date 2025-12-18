İstanbul Boğazı'nda Sadece Ünlülerin ve Referanslı Kişilerin Katıldığı VIP Partilerin Şoke Eden Detayları

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş’in ev sahipliği yaptığı iddia edilen Boğaz’daki yalı partilerinin iç yüzü, düzenlenen operasyonlarla deşifre edildi.

ATV Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan’ın özel haberine göre; bu lüks mekanlarda düzenlenen organizasyonların kendine has, katı kuralları bulunuyor. Davetlilerin kapıdan girerken telefonlarını teslim etmek zorunda olduğu, dışarıyla iletişimin tamamen kesildiği bu ortamlarda, katılımcılara uyuşturucu madde sağlandığı ve kontrolsüz bir eğlence ortamı oluşturulduğu öne sürüldü.

Partiler hakkında detaylar:

•Partilerin yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendiği,

•Telefon getirilmesinin yasak olduğu,

•Davetlilerin referansla içeri alındığı,

•Katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişilerin bulunduğu,

•Ortamda uyuşturucu temini ve kullanımı olduğu,

•Bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı iddiaları yer aldı.

Özellikle sanat ve sosyete camiasından seçkin isimlerin katıldığı bu buluşmalarda, birden fazla kişiyle yaşanan cinsel birlikteliklerin de partilerin bir parçası olduğu iddialar arasında yer alıyor.

Jandarma ekiplerinin şafak vaktinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarla olay farklı bir boyuta taşındı. Operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi popüler figürlerin gözaltına alındığı bildirilirken, Melisa Döngel ve Yusuf Güney’in ise ikametlerinde bulunamadığı öğrenildi. Toplamda 12 kişi hakkında gözaltı talimatı veren savcılık, bazı isimlerin de yurt dışında olduğunu tespit etti. Gizli davet usulüyle çalışan, sadece referansla girilebilen ve yalıların kapalı kapıları ardında yürütülen bu organizasyonların şifrelerini çözmeye çalışan güvenlik güçleri, firari isimlerin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.