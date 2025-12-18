onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Boğazı'nda Sadece Ünlülerin ve Referanslı Kişilerin Katıldığı VIP Partilerin Şoke Eden Detayları

İstanbul Boğazı'nda Sadece Ünlülerin ve Referanslı Kişilerin Katıldığı VIP Partilerin Şoke Eden Detayları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2025 - 20:15

İstanbul Boğazı’nın lüks yalılarında düzenlenen uyuşturucu partilerine yönelik dev operasyonun ayrıntıları gün yüzüne çıktı. İş ve sanat dünyasından pek çok ismin adının karıştığı soruşturmada, gizlilik kurallarıyla yönetilen bu özel davetlerde uyuşturucu kullanımından grup seks iddialarına kadar sarsıcı detaylar yer alıyor.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / ATV Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, magazin ve iş dünyasında bomba etkisi yarattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, magazin ve iş dünyasında bomba etkisi yarattı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş’in ev sahipliği yaptığı iddia edilen Boğaz’daki yalı partilerinin iç yüzü, düzenlenen operasyonlarla deşifre edildi.

ATV Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan’ın özel haberine göre; bu lüks mekanlarda düzenlenen organizasyonların kendine has, katı kuralları bulunuyor. Davetlilerin kapıdan girerken telefonlarını teslim etmek zorunda olduğu, dışarıyla iletişimin tamamen kesildiği bu ortamlarda, katılımcılara uyuşturucu madde sağlandığı ve kontrolsüz bir eğlence ortamı oluşturulduğu öne sürüldü. 

Partiler hakkında detaylar: 

•Partilerin yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendiği,

•Telefon getirilmesinin yasak olduğu,

•Davetlilerin referansla içeri alındığı,

•Katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişilerin bulunduğu,

•Ortamda uyuşturucu temini ve kullanımı olduğu,

•Bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı iddiaları yer aldı.

Özellikle sanat ve sosyete camiasından seçkin isimlerin katıldığı bu buluşmalarda, birden fazla kişiyle yaşanan cinsel birlikteliklerin de partilerin bir parçası olduğu iddialar arasında yer alıyor.

Jandarma ekiplerinin şafak vaktinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarla olay farklı bir boyuta taşındı. Operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi popüler figürlerin gözaltına alındığı bildirilirken, Melisa Döngel ve Yusuf Güney’in ise ikametlerinde bulunamadığı öğrenildi. Toplamda 12 kişi hakkında gözaltı talimatı veren savcılık, bazı isimlerin de yurt dışında olduğunu tespit etti. Gizli davet usulüyle çalışan, sadece referansla girilebilen ve yalıların kapalı kapıları ardında yürütülen bu organizasyonların şifrelerini çözmeye çalışan güvenlik güçleri, firari isimlerin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
4
3
3
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın